L’astronaute photobombant son partenaire dans le crime lors d’une sortie dans l’espace à l’extérieur de l’ISS est un objectif de selfie

La sortie dans l’espace est définie comme un processus au cours duquel les astronautes sortent de la Station spatiale internationale relativement sûre pour effectuer quelque chose de nécessaire, comme des réparations. Cependant, outre toutes ces choses importantes, les astronautes « dansent » également dans l’espace, comme le montre une vidéo tweetée par Thomas Pesquet, un astronaute de l’ESA à bord de la Station spatiale internationale. Le jeudi 25 juin, Pesquest a tweeté une série de photos et de vidéos de la sortie dans l’espace de six heures, dans laquelle on peut le voir avec son collègue Shane Kimbrough de la NASA.

Sur la première photo publiée par Pesquet, Kimbrough peut être vu à l’extérieur de l’ISS avec du matériel. Partageant l’image, il a écrit que les deux astronautes, Kimbrough et lui, transportaient des panneaux solaires IRESA. Remerciant leurs collègues, Pesquet a déclaré qu’ils étaient prêts pour la troisième sortie dans l’espace. Le but de la sortie dans l’espace était d’installer la deuxième phase de six nouveaux panneaux solaires de déploiement de l’ISS (IROSA).

Partageant la deuxième photo de lui-même, il a écrit que peu importe le nombre d’activités extravéhiculaires – activité en dehors d’un vaisseau spatial – qu’ils ont faites, faire une sortie dans l’espace n’est jamais une affaire décontractée. Il a également mentionné que l’espace est la condition environnementale la plus extrême à laquelle les êtres humains ont jamais été exposés. Sur la photo, Pesquet peut être vu dans une combinaison spatiale.

La troisième photo est un selfie dans lequel on peut voir Kimbrough la tête en bas. Partageant la photo, Pesquet a plaisanté en disant que son « ami en combinaison spatiale avait photobombé » son selfie.

Sur la photo suivante, on peut voir deux cylindres suspendus près d’un bord de l’ISS. Avec une autre photo qu’il a téléchargée, il a écrit qu’il se tenait sur un très petit balcon, mais que la vue sur la mer était vraiment grande. Plus tard, il a posté deux autres photos de la Terre prises de l’extérieur de la station spatiale. Il a également partagé une vidéo dans laquelle on peut voir les deux astronautes agiter leurs mains, ce qui donne l’impression qu’ils dansent. En postant la vidéo, il a écrit que ce qui ressemble à une danse de sortie dans l’espace est en fait une purge d’azote de leur corps.

Fascinés par les photos et vidéos, les utilisateurs de Twitter ont remercié et félicité les astronautes.

Que pensez-vous de cette fascinante danse Spacewalk ?

