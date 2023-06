L’astronaute Peggy Whitson parle de la mission Axiom, rendant l’espace accessible

Peggy Whitson est l’astronaute américaine la plus expérimentée, ayant passé 675 jours dans l’espace. Elle vient de rentrer de son quatrième vol en orbite.

Axiom Space a récemment terminé sa deuxième mission de vol spatial habité à destination et en provenance de la Station spatiale internationale via une capsule SpaceX Dragon. Whitson, maintenant directeur des vols spatiaux habités d’Axiom, a servi en tant que commandant de mission d’Ax-2.

Le podcast « Manifest Space » de CNBC s’est assis avec l’astronaute à la retraite de la NASA pour discuter de son retour dans l’espace, de la commercialisation des vols spatiaux habités et de sa vision de l’économie spatiale privée.

Ce qui suit a été modifié pour plus de longueur et de clarté.

Parlons de la mission, de ce que vous avez accompli et de ce que c’était que de faire cela en tant qu’astronaute privé ?

Bien sûr, j’aimerais aller dans l’espace. C’est comme ma deuxième maison. Je voulais y aller, mais faire partie de cette ère changeante de l’espace est vraiment excitant pour moi. Et c’est ce qui a rendu ce vol spécial pour moi. Et j’aime y penser alors que nous modifions l’évolution de l’idée que l’humanité appartient à l’espace. Et, et nous avons un but d’être là. Donc, pour moi, cela change un peu d’où je viens dans le passé.

Vous êtes de retour à la station spatiale, vous êtes quelqu’un qui a commandé la station spatiale, vous y êtes allé plusieurs fois auparavant. Comment était-ce de revenir en tant que visiteur, faute de meilleures conditions ?

C’était une perspective différente pour moi. J’ai eu l’expérience unique cependant. C’était la première fois que je commandais le lanceur. C’était donc une nouvelle partie de l’expérience. Et en tant qu’astronaute de la NASA, j’ai eu de nombreuses expériences où nous échangeons des responsabilités de commandement. Et donc ce n’était qu’un autre aspect de cela. Le commandant de la station avait la tête là-bas sur la station et sur le Dragon, j’avais la tête. C’est donc juste un changement intéressant de rôles et de responsabilités selon l’endroit où vous vous trouvez. Mais c’était super d’être de retour là-haut et de voir l’endroit. Certaines choses étaient au même endroit qu’elles étaient quand je suis parti. … Même certains des sacs étaient étiquetés par mon écriture.

Vous avez monté sur plusieurs vaisseaux spatiaux et fusées maintenant. Comment était-ce de travailler avec SpaceX ? Et comment était-ce de voler dans Dragon et d’être lancé depuis un Falcon 9 contre Soyouz ou contre Space Shuttle ?

Sur le Dragon, j’ai adoré les interfaces et les affichages de l’équipage car ils intégraient des données et des procédures ensemble et cela facilitait la tâche de mon point de vue d’utilisateur pour vraiment savoir ce qui se passait, ce qui se passait et rester en phase avec le véhicule. C’était donc très excitant. L’atterrissage sur l’eau était définitivement meilleur que l’atterrissage au sol. Beaucoup moins rouler.

À quelle vitesse pensez-vous que les vols spatiaux habités deviennent plus courants, plus commerciaux et plus accessibles ?

Je pense que l’accès va augmenter pour beaucoup de pays et d’individus. Mais je pense aussi que, alors que nous commençons à développer les aspects commerciaux de la station, cela attirera également d’autres entreprises qui souhaitent développer des produits, par exemple, des produits pharmaceutiques ou d’autres choses, à bord d’une station spatiale commerciale, et je suis donc ravi de cet avenir. En raison d’Axiom – et de la conception de la NASA pour que notre station soit initialement jointe à l’ISS, puis construite à partir de là et parte avant que l’ISS ne soit désorbitée en 2030 – [that] nous donne l’opportunité d’avoir un très bon terrain d’essai et d’ouvrir cet accès un peu plus tôt.

Ferez-vous plus de ces vols spatiaux?

Oh, je l’espère bien.

Dans quelle mesure êtes-vous impliqué dans le développement de ces stations spatiales commerciales ? Ou en termes de formation autour des futures équipes qui vont partir sur ces missions ? À quoi ressemble votre quotidien avec cette start-up spatiale ?

L’une des choses les plus amusantes pour moi est de parler à ces jeunes ingénieurs innovants. Nous avons un mélange vraiment cool de personnes qui ont travaillé sur cette station et … savent ce qu’il ne faut pas refaire. [They have] ces nouvelles, nouvelles idées innovantes qui sortent, et je peux parler à ces jeunes et leur dire : « OK, c’est une bonne idée, celle-là fonctionnera dans l’espace ». Celui-ci, vous allez devoir travailler dessus parce que ce n’est tout simplement pas pratique dans l’espace pour cette raison, cette raison. Je peux utiliser mon expérience pour les aider à concevoir et à peaufiner sans avoir à faire toutes les recherches par eux-mêmes. C’est excitant pour moi. De plus, l’une des choses que j’aime faire et l’une des choses que j’ai développées en travaillant à la NASA était les compétences d’équipage expéditionnaire. Donc, les compétences non techniques qui sont utilisées par les membres d’équipage et qui interagissent les unes avec les autres. Comme le travail d’équipe, le leadership, le suivi, les soins personnels, les soins d’équipe, ces choses sont toutes des aspects importants de la mission, surtout lorsque vous vivez dans un petit espace confiné ou, vous savez, loin de vos familles, etc.

Votre carrière a été incroyable. Avez-vous toujours pensé que vous seriez astronaute ?

Eh bien, c’était un peu un long chemin pour moi. J’avais 9 ans quand Neil Armstrong a fait son premier pas sur la lune et vous savez, même à 9 ans, j’ai ressenti que c’était très inspirant. Et c’est pour ça que j’espère qu’on inspire ces jeunes esprits du même âge, parce que pour moi, c’est bloqué. Et même si j’étais un enfant de ferme et une fille de ferme, je ne savais pas vraiment si cela serait un jour une option pour moi. Mais c’était mon rêve. Et ce n’est que lorsque j’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires et que la NASA a sélectionné les premières femmes astronautes que je me suis vraiment dit, hé, c’est, c’est possible, je peux le faire. Et deux des astronautes étaient diplômés en médecine et un autre avait un diplôme en biochimie. Et j’étais moi-même très intéressé par la biochimie. Et donc j’ai pensé que cela pourrait vraiment être possible. Heureusement, je n’avais aucune idée de la difficulté [would] être. Mais j’ai tracé ma voie, j’ai obtenu des diplômes de premier cycle et des cycles supérieurs et j’ai commencé à travailler à la NASA. Bien sûr, dès que j’ai obtenu mon diplôme d’études supérieures, j’ai postulé pour travailler comme astronaute. Pendant 10 ans, j’ai postulé et j’ai été rejeté. Et j’aime toujours dire aux jeunes que parfois votre chemin n’est pas toujours une ligne droite pour arriver à votre objectif. Au cours de ces 10 années, je peux maintenant regarder en arrière et dire que ce sont les 10 années qui m’ont permis d’obtenir la formation dont j’avais besoin pour être sélectionnée comme première femme commandant et pour être sélectionnée comme première femme chef non militaire de le bureau des astronautes. Ce sont ces 10 ans qui ont permis cela. Et donc, à la fin, j’ai eu encore plus que ce dont j’avais toujours rêvé.

Quelle est la chose la plus cool à propos d’être dans l’espace ? Est-ce une sortie dans l’espace ?

La tâche la plus cool dans l’espace est sans aucun doute une sortie dans l’espace. C’est que vous êtes dans la combinaison spatiale, c’est essentiellement un petit vaisseau spatial construit pour un. C’était assez incroyable. J’étais en sortie dans l’espace. C’était mon premier dans le costume américain. J’avais fait une EVA [extravehicular activity] dans la combinaison russe lors de mon premier vol. Mais lors de mon deuxième vol, j’ai fait une sortie dans l’espace. Et j’avais sorti une boîte – c’était un processeur de signal en bande de base, mais il fallait le changer, et je l’ai sorti. Et puis à l’arrière, il y avait une isolation thermique réfléchissante, mais c’était comme un miroir réfléchissant. Et je me suis vu dans une combinaison spatiale. Et j’ai vu des panneaux solaires et la terre derrière moi et je me suis dit, je suis un « astronaute ! » C’était très spécial.

Quand vous faites un autre vol spatial, quel est votre équipage de rêve ? Y a-t-il certaines personnes avec qui vous aimeriez voyager dans l’espace ? Ça pourrait être n’importe qui.

Je pense que, vous savez, voler avec trois recrues était très amusant, car cela m’a permis de revivre la première fois. Je choisirais n’importe qui qui voudrait faire partie d’une équipe, parce que pour moi, ce qui rend les équipages spéciaux, ce sont les gens qui essaient de faire partie d’une équipe. Et donc je voudrais des gens qui veulent faire et construire ça.