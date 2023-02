L’astronaute, le sénateur Mark Kelly, fait l’éloge des affaires spatiales “époustouflantes”

Le sénateur de l’Arizona, Mark Kelly, qui a volé quatre fois dans l’espace au cours d’une carrière de 15 ans en tant qu’astronaute, a salué la croissance de l’industrie et a lancé un cri de ralliement pour une concurrence intensifiée.

“Certaines des avancées sont vraiment étonnantes; cela a été un grand succès”, a déclaré Kelly, lors d’un déjeuner lors de la conférence sur le transport spatial commercial à Washington, DC, jeudi.

Kelly a noté que le coût d’envoi de satellites, de personnes et de marchandises en orbite est actuellement “une fraction” de ce qu’il était lorsqu’il a volé sur la navette spatiale de la NASA. Il a ajouté que – bien que la croissance de l’industrie soit encourageante – les entreprises qui construisent des fusées doivent “se mettre au pas” et mettre plus “de nouveaux lanceurs sur le marché plus rapidement et adopter une concurrence renouvelée, et non l’étouffer”.

“Nous avons besoin de plus de lanceurs pour continuer à réduire les coûts associés à la mise en orbite d’une charge utile”, a déclaré Kelly.