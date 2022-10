L’astronaute : Jin, membre du BTS, fait sangloter ARMY avec sa chanson émouvante en collaboration avec Coldplay ; les fans disent “Les larmes ne s’arrêteront pas” [Read Tweets]

La chanson solo de Jin, membre du BTS, The Astronaut en collaboration avec Coldplay est ici. Il y a un immense battage médiatique autour du numéro car c’est sa dernière chanson solo avant qu’il ne parte pour l’armée coréenne pour son enrôlement obligatoire. Jin commencera la procédure en novembre. Le clip est réalisé par Lumpens, qui est un habitué de BTS. La chanson est dominée par la voix de Kim Seokjin et nous pouvons entendre Coldplay jouer en arrière-plan. Le concept est celui d’un astronaute qui fait de la Terre sa maison et établit des relations significatives avec les gens. Il y a une petite fille dans la vidéo, et leur lien est adorable. Kim Seokjin alias Jin montre également ses solides qualités d’acteur avec ses yeux qui parlent tout le temps.

La vidéo est tellement différente de ce que nous attendons de la scène K-Pop. Aujourd’hui, il le jouera en live en Argentine avec Coldplay dans la ville de Buenos Aires. La chanson, qui est mélodieuse et émouvante, est un hommage à sa relation avec ARMY. Les paroles disent que c’est le fandom qui l’a aidé à trouver ses rêves, et avec eux, il a l’impression que c’est le paradis. Les fans sont en train de sangloter en ce moment. Jetez un œil aux tweets…

SEOKJIN COMO PODES HACER UN PEDAZO DE ARTE COMO ESTE…. ???? ME ESTOY AHOGANDO EN MIS LAGRIMAS ????????? TE AMO TE AMO TEAMOOOO#Jin #ESTOYLLORANDO #L’Astronaute Lachibolala_jimin (@Lachibolalajim3) 28 octobre 2022

LA CHANSON EST MERVEILLEUSE, JIN EST INCROYABLEMENT TALENTUEUX ET NOTRE BEAU ASTRONAUTE ??? ?? ET BAISEZ-VOUS POUR NE PAS FAIRE UNE PREMIÈRE YT POUR NOTRE SEOKJIN !! L’ASTRONAUTE A ATTERRI WOOTTEO EST ICI#TheAstronautOutNow#L’Astronaute # #Jin #JinXColdplay @BTS_twt mourir | PARLER QUE PARLER | MAUVAISES DÉCISIONS (@purplebwl) 28 octobre 2022

L’ensemble avait tellement de petits détails et d’œufs de Pâques. Que d’intentionnalité ! De la guitare que Chris a donnée à Jin, à l’art My Universe, aux mots croisés, à l’utilisation du violet, pouah je peux continuer encore et encore #L’Astronaute Non ?? ? (@moarmycore) 28 octobre 2022

+ les paroles… 30 minutes se sont écoulées et je pleure toujours. si beau et significatif! considérant également que la chanson a été inspirée par le fait que Jin doit nous quitter pendant un certain temps ..??? tout sur #L’Astronaute est au-delà de la beauté. J’adore tellement ! https://t.co/2Xw2Osfn7h sacha ? ? (@naranamu) 28 octobre 2022

JE SUIS LAID CRYING RN WTF GO GO GO STREAAAAAAAAAAM ?#Jin #L’Astronaute https://t.co/B1rdfEIQ1T pic.twitter.com/oVsJkYNkrj Nia ? ? |ÉPOUSE MILITAIRE|?VOTER ? (@NiaFox20) 28 octobre 2022

Nous pouvons continuer encore et encore à quel point il est beau dans la vidéo. Il a été tourné à Los Angeles. Jin, alias Kim Seokjin, membre du BTS, est connu comme le hyung le plus âgé du groupe. J-Hope a déjà montré son amour pour le MV.