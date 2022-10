L’astronaute James McDivitt, commandant d’Apollo 9, décède à 93 ans

WASHINGTON (AP) – James A. McDivitt, qui a commandé la mission Apollo 9 testant le premier ensemble complet d’équipements pour aller sur la lune, est décédé. Il avait 93 ans.

McDivitt était également le commandant de la mission Gemini 4 de 1965, où son meilleur ami et collègue Ed White a effectué la première sortie dans l’espace américaine. Ses photographies de White pendant la sortie dans l’espace sont devenues des images emblématiques.

Il a laissé passer une chance d’atterrir sur la lune et est devenu à la place le responsable du programme de l’agence spatiale pour cinq missions Apollo après l’alunissage d’Apollo 11.

McDivitt est décédé jeudi à Tucson, en Arizona, a annoncé lundi la NASA.

Lors de son premier vol en 1965, McDivitt a rapporté avoir vu “quelque chose là-bas” à propos de la forme d’une canette de bière volant à l’extérieur de son vaisseau spatial Gemini. Les gens l’ont appelé un OVNI et McDivitt plaisantera plus tard en disant qu’il est devenu “un expert en OVNI de renommée mondiale”. Des années plus tard, il a pensé que ce n’était qu’un reflet de boulons dans la fenêtre.

Apollo 9, qui a orbité la Terre et n’est pas allé plus loin, était l’une des missions spatiales les moins connues du programme de la NASA. Dans une histoire orale de 1999, McDivitt a déclaré que cela ne le dérangeait pas qu’il ait été négligé: «Je pouvais voir pourquoi ils le feraient, vous savez, cela n’atterrissait pas sur la lune. Et donc ça fait à peine partie d’Apollo. Mais le module lunaire était… la clé de tout le programme.

Volant avec les coéquipiers d’Apollo 9 Rusty Schweickart et David Scott, la mission de McDivitt était le premier test dans l’espace de l’atterrisseur lunaire léger, surnommé Spider. Leur objectif était de voir si les gens pouvaient y vivre, s’il pouvait s’amarrer en orbite et – ce qui est devenu crucial dans la crise d’Apollo 13 – si les moteurs du module lunaire pouvaient contrôler la pile de vaisseaux spatiaux, qui comprenait le module de commande Gumdrop.

Au début de l’entraînement, McDivitt n’a pas été impressionné par la fragilité du module lunaire : « J’ai regardé Rusty et il m’a regardé, et nous avons dit : « Oh mon Dieu ! On va vraiment faire voler quelque chose comme ça ? Donc c’était vraiment chintzy. … c’était comme de la cellophane et du papier d’aluminium assemblés avec du scotch et des agrafes !

Contrairement à beaucoup de ses collègues astronautes, McDivitt n’a pas voulu voler depuis son enfance. Il était juste doué pour ça.

McDivitt n’avait pas d’argent pour l’université en grandissant à Kalamazoo, dans le Michigan. Il a travaillé pendant un an avant d’aller au collège. Lorsqu’il a rejoint l’armée de l’air à 20 ans, peu après le déclenchement de la guerre de Corée, il n’avait jamais pris l’avion. Il a été accepté pour une formation de pilote avant même d’avoir décollé.

“Heureusement, j’ai aimé ça”, se souvient-il plus tard.

McDivitt a effectué 145 missions de combat en Corée et est revenu au Michigan où il a obtenu un diplôme d’ingénieur aéronautique de l’Université du Michigan. Plus tard, il a été l’un des pilotes d’essai d’élite à la base aérienne d’Edwards et est devenu le premier étudiant de l’école de pilotage de recherche aérospatiale de l’armée de l’air. L’armée travaillait sur ses propres missions spatiales humaines, abandonnées plus tard.

En 1962, la NASA a choisi McDivitt pour faire partie de sa deuxième classe d’astronautes, souvent appelés les “New Nine”, rejoignant Neil Armstrong, Frank Borman, Jim Lovell et d’autres.

McDivitt a été choisi pour commander la deuxième mission Gemini à deux hommes, avec White. La mission de quatre jours en 1965 a fait 66 fois le tour du monde.

Le vol de mise au point d’Apollo 9 a duré 10 jours en mars 1969 – quatre mois avant l’alunissage – et s’est déroulé relativement sans problème et sans incident.

“Après avoir volé sur Apollo 9, il était évident pour moi que je n’allais pas être le premier à atterrir sur la lune, ce qui était important pour moi”, se souvient McDivitt en 1999. “Et être le deuxième ou le troisième gars n’était pas ‘ t si important pour moi.

McDivitt est donc passé à la gestion, d’abord de l’atterrisseur lunaire Apollo, puis de la partie Houston de l’ensemble du programme.

McDivitt a quitté la NASA et l’Air Force en 1972 pour une série d’emplois dans l’industrie privée, notamment celui de président de la division des wagons chez Pullman Inc. et un poste de direction dans la société aérospatiale Rockwell International. Il a pris sa retraite de l’armée avec le grade de général de brigade.

