NASA

L’astronaute de la NASA et résident du comté de Harris, Butch Wilmore, a déclaré qu’il prévoyait toujours de voter lors des prochaines élections de novembre, même si lui et un collègue ont fini par passer un séjour étonnamment long à la Station spatiale internationale (ISS).

En juin, les astronautes Wilmore et Suni Williams ont quitté la Terre à bord du nouveau Boeing Starliner pour un voyage d’une semaine vers l’ISS. Cependant, après l’amarrage dans l’espace, la NASA a découvert des erreurs dans le nouveau vaisseau spatial. En conséquence, la NASA a décidé de ne pas faire revenir les astronautes à bord du Boeing Starliner. Elle prévoit plutôt de les faire revenir au début de l’année prochaine, en février, à bord d’un vaisseau SpaceX Dragon.

La semaine dernière, les deux astronautes ont tenu une conférence de presse de l’ISS, au cours de laquelle Wilmore a déclaré qu’il avait déjà demandé son bulletin de vote au comté de Harris afin de pouvoir toujours voter à l’élection présidentielle.

« J’ai envoyé ma demande de bulletin de vote aujourd’hui, et ils devraient nous le faire parvenir dans quelques jours », a-t-il déclaré. « C’est un rôle très important que nous jouons en tant que citoyens d’être inclus dans ces élections et la NASA nous facilite grandement la tâche. »

Il s’avère que les Texans sont autorisés à voter depuis l’espace depuis près de trois décennies. En 1997, l’assemblée législative de l’État a adopté un projet de loi visant à inclure les citoyens « qui seront à bord d’un vol spatial pendant le vote anticipé et le jour de l’élection ».

La directrice de la communication du bureau du greffier du comté de Harris, Irene Nuñez, a déclaré à Houston Public Media que le processus de vote dans l’espace commence comme le processus normal de vote par correspondance.

« Le vote depuis l’espace commence par une demande de carte postale fédérale (FPCA) », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Il s’agit du même formulaire que les militaires et leurs familles remplissent lorsqu’ils servent en dehors des États-Unis. »

Le département des élections du bureau du greffier du comté de Harris travaille ensuite directement avec les représentants de la NASA pour envoyer en toute sécurité les bulletins de vote à l’ISS, a déclaré Nuñez.

« Comme les autres candidats au FPCA, ils doivent remplir un formulaire de demande et le soumettre avant la date limite », a-t-elle déclaré. « Avant d’envoyer leur bulletin de vote aux astronautes, un bulletin de vote test avec un mot de passe unique est d’abord envoyé. Les identifiants spécifiques aux membres de l’équipage permettent aux astronautes d’accéder à un bulletin de vote sécurisé. »

Après un test réussi, Nuñez a déclaré que le vrai bulletin de vote a été envoyé et que les astronautes suivent les mêmes étapes.

« Les astronautes peuvent faire leurs choix, les sauvegarder et les renvoyer », a-t-elle expliqué. « Une fois que les astronautes ont voté en direct, leur bulletin est renvoyé, imprimé et traité avec les autres bulletins. »

Les résidents du comté de Harris qui ne se trouvent pas en orbite autour de la Terre à 17 500 MPH il est encore temps de vous inscrire pour voter pour l’élection de novembre.

Les Texans ont jusqu’au 7 octobre pour voter aux élections du 5 novembre. Le vote anticipé débutera le 21 octobre et se terminera le 1er novembre. Les demandes de vote par correspondance doivent être reçues avant le 25 octobre et renvoyées avec un cachet de la poste au plus tard le 5 novembre. Les bulletins de vote du FPCA seront envoyés ce samedi.