L’astronaute de SpaceX dit avoir vu des forêts tropicales brûler et des lacs asséchés lorsqu’il a regardé la Terre depuis l’espace

Matthias Maurer dans la coupole de la Station spatiale internationale. (NASA/ESA/M Maurer)

L’astronaute Matthias Maurer a déclaré avoir vu des forêts tropicales brûlantes et des lacs asséchés depuis l’espace.

Les zones vert foncé et vert clair distinguent les forêts tropicales et les activités agricoles, a déclaré Maurer.

Les astronautes peuvent voir depuis l’ISS l’impact de la crise climatique sur Terre, a-t-il déclaré.

Un astronaute qui était à bord d’une mission SpaceX a déclaré avoir vu des forêts tropicales brûler et des lacs asséchés depuis l’espace en raison du changement climatique.

Matthias Maurer, un astronaute de l’Agence spatiale européenne, a déclaré jeudi lors d’une conférence au Forum économique mondial de Davos que les gens lui avaient demandé s’il pouvait voir l’impact de la crise climatique sur Terre depuis l’espace.

Il a déclaré que bien que la crise climatique se produise sur une longue période, il pouvait voir des signes que la Terre souffrait.

Lorsque vous observez la Terre depuis l’espace, vous pouvez voir des zones vert foncé, qui sont des forêts tropicales, et des zones vert clair, qui sont des zones agricoles, a déclaré Maurer.

“D’une manière ou d’une autre, il y a de très, très nombreux incendies exactement à la frontière entre le vert foncé et le vert clair”, a-t-il déclaré. “C’est à ce moment-là que vous comprenez que les gens brûlent les forêts tropicales pour créer plus d’espace pour l’agriculture.”

“Ensuite, vous volez plus loin et vous voyez comme des zones désertiques, et vous pensez qu’il ne devrait pas y avoir un lac ici ? Sur mes cartes, il y a un lac”, a-t-il déclaré. “Et c’est parti. Tu ne vois rien.”

La hausse des températures à travers le monde a déclenché des vagues de chaleur, des sécheresses, de fortes pluies et des incendies de forêt, selon recherche. Les astronautes comprennent que la crise climatique est en train de se produire, mais les données satellitaires peuvent fournir beaucoup plus d’informations sur la question, a déclaré Maurer.

D’autres astronautes ont expliqué comment ils ont vu les dommages que la crise climatique a causés à la Terre. L’astronaute de la NASA Megan McArthur a déjà dit Morgan McFall-Johnsen de l’initié elle était “attristée de voir des incendies sur d’immenses parties de la Terre, pas seulement aux États-Unis”.

Maurer faisait partie de La mission Crew-3 de SpaceX, qui a transporté quatre astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS) pour le compte de la NASA en novembre 2021. Ils sont restés sur l’ISS pendant six mois, menant des expériences scientifiques, avant de revenir sur Terre en mai 2022.