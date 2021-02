Depuis son lancement dans l’espace en novembre 2020, l’astronaute de la NASA Victor Glover a atteint le statut de célébrité sur Twitter. Il devient également une source d’inspiration pour des milliers de personnes alors qu’il continue de partager ses messages francs et honnêtes sur la vie en dehors de la Terre. Alors que les agences spatiales ont souvent partagé des anecdotes d’hommes et de femmes de l’espace, Glover nous emmène les terriens dans le vaste cosmos à un niveau très personnel. Il est notre substitut pour expérimenter la stupéfaction qui se trouve au-delà des limites de notre planète; voir et ressentir les choses qu’il fait en temps réel. Son dernier article sur les sorties dans l’espace ne manquera pas de vous faire ressentir une connexion avec l’univers de la même manière.

Actuellement à bord de la Station spatiale internationale (ISS), Glover était le commandant du vol historique de la mission SpaceX Dragon Crew 1. Dans son dernier article sur Twitter, Glover a partagé ce que c’est que d’avoir une sortie dans l’espace.

« Rempli de gratitude pour avoir récemment terminé mes première et deuxième sorties dans l’espace – quelque chose que j’ai rigoureusement entraîné au fil des ans. Travailler à l’extérieur et voir notre Terre vibrante, tant d’étoiles et bien plus encore de @Space_Station en valait la peine. #MondayMotivation », a-t-il écrit en légende des photos qu’il a partagées le mettant en scène lors d’une brève expédition en dehors des salles de l’ISS.

Le message a des milliers de likes et de réponses, avec des questions et la stupéfaction des gens.

Je voulais savoir que pendant la marche dans l’espace, bien sûr, vous voyagez également, avec l’ISS, à cette très très grande vitesse. Que ressentez vous ? Comment se fait-il que votre vitesse soit la même que celle de l’ISS lorsque vous êtes dans les airs, uniquement connecté avec un cordon. – JKS (@ JKS29290766) 9 février 2021

Certains avaient des questions très intrigantes sur l’espace comme celui-ci:

Je me demande s’il est possible de prendre des images du ciel étoilé lorsque vous courez à 17850 mph alors que vous êtes du côté de la nuit sur notre planète bleue? Les startrails devraient probablement être possibles. Avez-vous essayé cela? – Andreas Prasch 😷🌍 (@ AndiP_H2O) 8 février 2021

Cette véritable question de pouvez-vous avoir envie de tomber lorsque vous êtes dans le vide, sans aucun environnement ni gravité?

Être en dehors de l’ISS et être plus exposé accentue-t-il la sensation de chute libre? Ou pas différent? Ou avez-vous l’impression de voler de niveau (comme on peut le voir dans un saut en parachute en chute libre) plutôt que de tomber? En d’autres termes: à quel point c’est incroyable? – Matt Cordeux (@ maughan67) 9 février 2021

Pour les non-initiés, tout travail (maintenance ou exploration) effectué en dehors de la station spatiale ou d’un engin spatial, en dehors de la limite de l’atmosphère perceptible de la Terre, peut être défini comme une sortie dans l’espace ou plus techniquement, une activité extravéhiculaire. Même si les astronautes sont dans l’espace, ils sont rarement en contact avec l’espace car leur opération se déroule dans les limites de l’ISS.