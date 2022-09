Pour la plupart d’entre nous, le Soleil est toujours apparu comme un géant jaune brillant qui nous fournit la lumière et la chaleur essentielles. Cependant, selon les experts, la couleur réelle de l’étoile géante n’est pas jaune. Et, récemment, un astronaute de la NASA a également soutenu cette croyance en confirmant que le Soleil est blanc et nous apparaît juste jaune.

La confirmation est intervenue après qu’un compte Twitter nommé Latest in space, qui partage des publications fascinantes liées à l’espace et à l’astronomie, a publié un fait sur le Soleil aux côtés de deux photos de l’étoile. « Space Fact : Le soleil est en fait blanc, mais apparaît jaune à cause de l’atmosphère terrestre ». Sur l’une des photos, on pouvait voir le Soleil briller d’un blanc éclatant alors qu’il émettait une lumière jaune sur l’autre.

Fait spatial : Le soleil est en fait blanc, mais apparaît jaune à cause de l’atmosphère terrestre pic.twitter.com/g2ttX1CglP – Derniers dans l’espace (@latestinspace) 12 septembre 2022

Bientôt, le message a suscité un débat parmi les passionnés de l’espace où beaucoup ont contesté cette affirmation et ont également proposé leurs propres théories. Au fur et à mesure que la réclamation litigieuse faisait des rondes, elle a attiré l’attention de l’ancien astronaute Scott Kelly, qui n’a pas tardé à partager son opinion. “Je peux confirmer ce fait spatial”, a écrit Kelly en réponse au message.

Je peux confirmer ce fait spatial. https://t.co/lLzcKgklvD – Scott Kelly (@StationCDRKelly) 12 septembre 2022

Maintenant que l’astronaute a confirmé que la couleur réelle du Soleil est blanche, découvrons la raison derrière cela. Selon la NASA, c’est l’atmosphère terrestre qui fait apparaître le Soleil en jaune tandis que la façon dont nos yeux perçoivent les couleurs a également un rôle à jouer. Le Soleil émet de la lumière dans toutes les couleurs visibles. Cependant, lorsque la lumière du soleil traverse l’atmosphère, la lumière bleue se diffuse plus efficacement en raison de sa longueur d’onde plus courte ; par conséquent, nous ne voyons pas la teinte bleue du soleil.

De plus, lorsque la lumière solaire nous parvient, toutes les longueurs d’onde visibles sont atténuées et la lumière ne sature pas immédiatement les cônes récepteurs présents dans nos yeux. De ce fait, notre cerveau perçoit la couleur “de l’image avec un bleu-jaune moins”.

C’est à cause de ce phénomène que le Soleil apparaît blanc si on l’observe depuis l’espace mais jaune si on le voit depuis la Terre.

