L’astronaute d’Apollo 7 Walter Cunningham est mort à 90 ans

Walter Cunningham, le dernier astronaute survivant de la première mission spatiale avec équipage réussie du programme Apollo de la NASA, est décédé. Il avait 90 ans.

Le porte-parole de la NASA, Bob Jacobs, a confirmé la mort de Cunningham à l’Associated Press mais n’a pas immédiatement fourni plus de détails. L’épouse de Cunningham, Dot Cunningham, a déclaré dans un communiqué qu’il était décédé mardi, mais n’a pas précisé où ni donné la cause du décès.

Cunningham était l’un des trois astronautes à bord de la mission Apollo 7 de 1968, un vol spatial de 11 jours qui a diffusé des émissions de télévision en direct alors qu’ils tournaient autour de la Terre, ouvrant la voie à l’alunissage moins d’un an plus tard.

Cunningham, alors civil, a fait partie de l’équipage de la mission avec le capitaine de vaisseau Walter M. Schirra et Donn F. Eisele, un major de l’armée de l’air. Cunningham était le pilote du module lunaire du vol spatial, qui a été lancé depuis la base aérienne de Cape Kennedy, en Floride, le 11 octobre et s’est écrasé dans l’océan Atlantique au sud des Bermudes.

La NASA a déclaré que Cunningham, Eisele et Schirra ‘ont effectué une mission presque parfaite. Leur vaisseau spatial a si bien fonctionné que l’agence a envoyé le prochain équipage, Apollo 8, en orbite autour de la lune en prélude à l’alunissage d’Apollo 11 en juillet 1969.

Les astronautes d’Apollo 7 ont également remporté un Emmy Award spécial pour leurs reportages télévisés quotidiens depuis l’orbite, au cours desquels ils ont fait le clown, brandi des pancartes humoristiques et éduqué les terriens sur le vol spatial.

Il s’agissait de la première mission spatiale en équipage de la NASA depuis la mort des trois astronautes d’Apollo 1 dans un incendie sur la rampe de lancement le 27 janvier 1967.

Cunningham est né à Creston, dans l’Iowa, et a fréquenté le lycée en Californie avant de s’enrôler dans la marine en 1951 et de servir dans le corps des marines. pilote en Corée, selon la NASA. Il a ensuite obtenu un baccalauréat et une maîtrise en physique de l’Université de Californie à Los Angeles, où il a également fait des études de doctorat, et a travaillé comme scientifique pour la Rand Corporation avant de rejoindre la NASA.

Dans une interview l’année avant sa mort, Cunningham s’est rappelé avoir grandi dans la pauvreté et rêvé de piloter des avions, pas des vaisseaux spatiaux.

“Nous ne savions même pas qu’il y avait des astronautes quand je grandissais”, a déclaré Cunningham à The Spokesman-Review.

Après la NASA, Cunningham a travaillé dans l’ingénierie, les affaires et l’investissement, et est devenu conférencier et animateur de radio. Il a écrit un mémoire sur sa carrière et sa carrière d’astronaute, “The All-American Boys”.

Bien que Cunningham n’ait jamais participé à une autre mission spatiale après Apollo 7, il est resté un partisan de l’exploration spatiale. Il a déclaré l’année dernière au journal de Spokane, Washington, “Je pense que les humains doivent continuer à se développer et à repousser les niveaux auxquels ils survivent dans l’espace.”

Cunningham laisse dans le deuil sa femme, sa sœur Cathy Cunningham et ses enfants Brian et Kimberly.

Seth Borenstein et Jake Bleiberg, Associated Press