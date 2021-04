L’astronaute Michael Collins, qui a piloté le module de commande de la mission Apollo 11 de 1969 qui a été la première à atterrir sur la lune, est décédé d’un cancer, a déclaré sa famille dans un communiqué.

« Il a passé ses derniers jours paisiblement, avec sa famille à ses côtés, » ont-ils déclaré mercredi, notant que Collins faisait face à son dernier défi «Avec grâce et humilité», tout comme il avait les autres défis de sa vie.

«Veuillez vous joindre à nous pour vous souvenir avec tendresse et joie de son esprit vif, de son sens calme du but et de sa sage perspective, acquise à la fois en regardant la Terre depuis l’espace et en regardant les eaux calmes depuis le pont de son bateau de pêche,» a ajouté la famille Collins, demandant l’intimité pendant leur temps de deuil.

Collins a piloté le module de commande «Columbia» en orbite autour de la lune, tandis que ses collègues Neil Armstrong et Edwin «Buzz» Aldrin ont fait le premier atterrissage humain sur la surface lunaire en juillet 1969. Il a fait 30 orbites autour de la lune dans ce qui était sa deuxième mission spatiale – le premier étant à bord du Gemini 10 en 1966. Collins fut le troisième Américain à effectuer une sortie dans l’espace, et le premier astronaute à sortir plus d’une fois dans le vide.

Je suis certain que si tout le monde pouvait voir la Terre flotter juste devant leurs fenêtres, chaque jour serait #Jour de la TerreIl y a peu de choses plus fragiles ou plus belles que la Terre, travaillons ensemble aujourd’hui et tous les jours pour protéger notre maison. pic.twitter.com/XJO3RSJczw – Michael Collins (@AstroMCollins) 22 avril 2021

Après avoir pris sa retraite de la NASA en 1970, Collins a brièvement servi au Département d’État en tant que secrétaire d’État adjoint aux affaires publiques, avant de démissionner pour diriger le National Air and Space Museum. Il est resté avec le Smithsonian jusqu’en 1980, date à laquelle il s’est lancé dans l’industrie aérospatiale.

Collins a pris sa retraite des réserves de l’US Air Force en 1982 avec le grade de général de division.

