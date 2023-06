L’astronaute Chris Hadfield travaille avec le roi Charles sur « Astra Carta »

Chris Hadfield dit qu’il a travaillé avec le roi Charles sur un plan de durabilité de l’espace baptisé Astra Carta.

L’Astra Carta explorera comment les humains peuvent utiliser l’espace et s’installer sur la Lune d’une manière différente de celle qu’ils ont établie sur Terre, a déclaré l’astronaute canadien mardi.

«Nous avons une table rase avec la lune», a-t-il déclaré à La Presse canadienne en marge de la Super Session, une conférence torontoise organisée par le Creative Destruction Lab, un organisme à but non lucratif qui aide les entreprises scientifiques et technologiques.

« Il n’y a pas de vie sur la lune, donc nous ne perturbons pas une écologie. »

Hadfield travaille sur l’initiative depuis l’été dernier, lorsque le monarque britannique, qui a longtemps été franc sur les questions environnementales, lui a demandé de l’aide. Ils prévoient de sortir une version de l’Astra Carta le 28 juin à Londres.

Hadfield espère que l’Astra Carta évoluera vers un document qui engagera de nombreux décideurs à travers le monde et guidera certains des modèles fondamentaux concernant le comportement humain et juridique dans de nouveaux territoires comme l’espace.

Les Canadiens devraient penser à certains des problèmes que cela soulèvera comme si nous venions de découvrir un continent inexploité, a-t-il déclaré.

« Qu’est-ce qu’on en ferait ? Qui en serait propriétaire ? Les lois de qui ? Qui peut forer et qui peut profiter des ressources à court et à long terme qui existent là-bas », a-t-il demandé.

« Et comment allons-nous nous gouverner ? Si vous tuez quelqu’un sur la lune, devant quel tribunal comparaissez-vous ? »

Ces questions font toutes de l’espace une « nouvelle opportunité », a-t-il déclaré.

« La façon dont nous installons la lune est la façon dont nous allons installer chaque endroit où nous allons après. »

Le nom Astra Carta est un clin d’œil à la Magna Carta, un document datant de 1215, qui garantissait les libertés politiques anglaises et posait les bases de la démocratie et des libertés modernes.

Lorsqu’il a été rédigé pour la première fois, Hadfield a déclaré qu’il avait été rejeté par le public et finalement réécrit. Il s’attend à ce que l’Astra Carta évolue également et suscite l’intérêt des décideurs politiques.

Il a dit qu’il en éditait une version finale hier soir et qu’il avait aidé le roi et son personnel à l’écrire.

Ce n’est pas le premier contact d’Hadfield avec la royauté.

« Je vis une vie bizarre », a-t-il déclaré. « Il y a plusieurs années, lorsque la reine Elizabeth et le prince Philip étaient encore en vie, ils nous ont invités à une soirée pyjama au château de Windsor, et au début, nous nous sommes dit, qui nous a envoyé cet e-mail ? Allez. Cela ne peut pas être réel.

Hadfield et sa femme se sont dirigés vers le château anglais, où il a dit qu’ils avaient appris à connaître « un peu » le défunt monarque et prince.

« L’heure du dîner approchait et les chiens s’affairaient parce qu’ils disaient : ‘Hey maman, c’est déjà l’heure du dîner ?’ et la reine ne part pas encore », a déclaré Hadfield.

« Le prince Philip glisse de la nourriture sous la table. »

Depuis, il a rencontré la famille royale à plusieurs reprises et a déclaré qu’il était toujours « agréable » de passer du temps avec eux et de voir comment ils essayaient d’avoir une bonne influence.

« Mais je ne me leurre pas. C’est un immense privilège et une opportunité et un plaisir rares.

Famille royaleEspace