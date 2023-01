L’astronaute Buzz Aldrin épouse un amour de longue date à l’occasion de son 93e anniversaire

LOS ANGELES (AP) – L’astronaute Edwin “Buzz” Aldrin a annoncé sur Facebook qu’il avait épousé son “amour de longue date” lors d’une petite cérémonie à Los Angeles.

Aldrin, qui est entré dans l’histoire avec Neil Armstrong en tant que premier humain à poser le pied sur la surface de la lune, a déclaré que le mariage avait eu lieu vendredi, jour de son 93e anniversaire.

“Je suis heureux d’annoncer que mon amour et partenaire de longue date, le Dr Anca V Faur, et moi nous sommes mariés. Nous avons été réunis dans un saint mariage lors d’une petite cérémonie privée à Los Angeles, et nous sommes aussi excités que des adolescents qui s’enfuient”, a-t-il écrit.

Le message a reçu 53 000 “j’aime” et “aime” Facebook samedi et était accompagné de plusieurs photos des jeunes mariés.

Le 20 juillet 1969, les astronautes d’Apollo 11 Armstrong et Aldrin ont fait leur marche historique sur la surface lunaire, accomplissant le vœu de feu le président John F. Kennedy d’envoyer un équipage habité sur la lune et de le ramener en toute sécurité sur Terre. Michael Collins était le troisième membre de l’équipage.

