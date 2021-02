LastPass pour Android dispose de sept trackers intégrés, prévient la société de sécurité

Lors d’une enquête approfondie menée par une société de sécurité allemande, Exodus, la populaire application de gestion de mots de passe LastPass a été trouvée pour collecter et envoyer des informations personnelles sur les abonnés à l’aide de l’application Android. Il le fait à l’aide de sept trackers intégrés différents.

Même si LastPass vous permet de désactiver ces trackers, l’existence même du logiciel intégré pourrait poser un risque de sécurité pour les utilisateurs. Les trackers collectent des données telles que les informations sur l’appareil, l’opérateur mobile, le type de compte LastPass et l’identifiant publicitaire Google utilisé pour connecter les données utilisateur sur d’autres applications et plates-formes.

Quatre de ces trackers sont destinés aux analyses Google et aux rapports d’erreur, tandis que les autres servent des informations à AppsFlyer, MixPanel et Segment, ce dernier étant spécialisé dans le profilage des utilisateurs et le ciblage des annonces.

Le porte-parole de LastPass dit que tous les trackers servent à améliorer l’expérience utilisateur et promet de ne pas envoyer d’informations sensibles sur les utilisateurs. Et si vous ne voulez pas de ces trackers sur votre téléphone, vous pouvez les désactiver en vous rendant dans le sous-menu Confidentialité de l’application et les désactiver.

