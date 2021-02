LastPass limitera l’offre gratuite au bureau ou au mobile à partir du 16 mars

LogMeIn, la société à l’origine du célèbre gestionnaire de mots de passe LastPass, a annoncé un changement majeur dans le fonctionnement du niveau gratuit du service. À partir du 16 mars 2021, les utilisateurs du niveau gratuit seront limités à l’utilisation du service sur un ordinateur de bureau ou simplement sur un mobile.

Actuellement, le niveau gratuit de LastPass est, dans l’ensemble, un gestionnaire de mots de passe entièrement fonctionnel qui permet d’utiliser le service sur des plates-formes mobiles et de bureau. Cela signifie que vous pouvez créer et enregistrer des mots de passe sur votre ordinateur via le client de bureau et ils seront automatiquement synchronisés avec votre téléphone ou votre tablette via l’application mobile.

À partir du 16 mars, lorsque les utilisateurs du niveau gratuit se connectent à l’application mobile ou à l’application de bureau, cette plate-forme particulière deviendra leur plate-forme par défaut. Disons que vous choisissez le bureau; dans ce cas, vous pouvez continuer à utiliser le service sur le bureau et synchroniser vos mots de passe sur plusieurs ordinateurs, mais pas avec votre téléphone ou votre tablette.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre choix de plate-forme, vous aurez trois chances de passer à l’autre. Après l’expiration de vos trois tentatives, vous serez verrouillé sur la dernière plateforme choisie.

Si vous souhaitez débloquer à nouveau la prise en charge de la synchronisation multiplateforme, votre option après le 16 mars serait de vous abonner à l’un des niveaux premium de l’entreprise, qui comprend actuellement un plan individuel de 36 $ / an (disponible pour 27 $ / an pour une durée limitée) et 48 $ / plan familial annuel.

