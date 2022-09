LastPass a été piraté mais aucune donnée utilisateur n’a fuité, assure le PDG

Le mois dernier, LastPass a admis qu’une partie non autorisée avait pu violer le système et avait eu accès à des informations sensibles pendant environ quatre jours. Le PDG de LastPass a déclaré que la société travaillait en étroite collaboration avec des experts en sécurité de Mandiant et que l’enquête a révélé qu’aucune donnée utilisateur n’avait été compromise.

L’attaquant, cependant, a pu accéder au code source du gestionnaire de mots de passe de LastPass ainsi qu’à des informations techniques. L’accès était limité à l’environnement de développement du service qui n’a rien à voir avec les données des utilisateurs. Sans oublier que LastPass lui-même n’a pas accès aux mots de passe principaux des utilisateurs, qui à leur tour sont nécessaires pour déchiffrer les données.

L’enquête suggère que l’attaquant a utilisé le point de terminaison d’un développeur et s’est fait passer pour le développeur après s’être authentifié avec succès à l’aide de l’authentification multifacteur.

La source