L’Aston Martin décapotable et la F1 Ferrari vintage du prince Charles parmi les voitures à couper le souffle au salon de l’automobile du palais

La bien-aimée Aston Martin du PRINCE Charles fait partie des voitures spectaculaires exposées au salon automobile royal de ce week-end.

La DB6 Volante de 1969, offerte à SAR par la reine pour son 21e anniversaire, rejoint des Ferrari vintage et une Panhard de 119 ans au Concours d’élégance au palais de Hampton Court.

L’Aston Martin DB6 Volante de 1969 appartenant au prince Charles est exposée au salon automobile royal de ce week-end Crédit : Getty

Une Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione de 1960 est mise aux enchères au Concours d’élégance à Hampton Court Palace Crédit : Getty

L’événement glamour, un incontournable du calendrier de tout pétrolier, rassemble une sélection des véhicules les plus rares du monde entier.

Plus de 70 voitures à couper le souffle seront exposées pendant les trois jours, du 2 au 4 septembre, pour une célébration spéciale du jubilé de platine de Sa Majesté.

Parmi eux se trouvera une Aston Martin « effortlessly cool » en Seychelles Blue, appartenant au Prince de Galles.

Le moteur, modernisé en 2008 pour fonctionner avec les déchets des industries britanniques du vin et du fromage, était un cadeau d’anniversaire de sa grand-mère en 1969.

Il a dit un jour qu’il était “dévoué” au véhicule car il lui avait procuré “un vrai plaisir et plaisir” – mais il l’a prêté à William et Kate pour leur mariage en 2011.

Également exposée jusqu’à dimanche, une Panhard et Levassor de 1903.

La voiture sans chevaux est équipée d’un moteur Daimler sous licence et est sans doute la première voiture de tourisme au monde.

Il apparaîtra aux côtés de plusieurs classiques Rolls-Royce et Bentley, dont le coupé Blue Train Speed ​​6 de 1930 qui a battu un train voyageant de Canne à Calais le long de la Côte d’Azur en France.

Mais beaucoup afflueront à Richmond, au sud-ouest de Londres, pour voir la “sélection sensationnelle” de Ferrari vintage.

La 500 TRC de 1957 devrait être l’un des plus grands succès car elle est largement acceptée comme la plus belle voiture d’achèvement de tous les temps.

Mais le Monza SP1 2022 plaira probablement aussi à la foule avec ses “contours qui semblent être façonnés par le vent”.

Parmi les autres fabricants présents au Concours of Elegance figurent Stanley, Bugatti, Mercedes-Benz, Lamborghini et Porsche.

Un porte-parole de l’événement a déclaré: “Ces voitures sensationnelles, et bien d’autres, constitueront l’affichage de 70 voitures Concours rares et spectaculaires lors de l’événement glamour de septembre.

“Au cours de trois jours, ces 70 voitures seront rejointes par près de 1 000 autres voitures de luxe et de performance de tous âges, ainsi qu’une gamme des marques les plus recherchées au monde pour une célébration de l’artisanat, du design et l’innovation à travers les âges.

“Il y aura également une vente aux enchères de voitures de collection en direct par Gooding & Co.”

Les visiteurs voient une Mercedes-Benz 300SL de 1955 le 2 septembre Crédit : Getty

Les foules se rassemblent autour d’un coupé Bugatti EB110 SS 1994 Crédit : Getty

Les parieurs jettent un coup d’œil à une Porsche 550 Spyder de 1956 qui est exposée aux enchères avec Gooding and Company Crédit : Getty

Une femme sort d’une Bugatti Divo 2021 lors du Concours d’élégance Crédit : Getty

Une Porsche 917K Race Proto Herrmann Attwood à queue courte de 1969 en position privilégiée Crédit : Getty

Une Ferrari 500 Mondial Scaglietti Series II bleue de 1955 à Hampton Court Palace Crédit : Getty

Une rangée de voitures classiques dont une Ferrari 750 Monza de 1955 Crédit : Getty

L’Aston Martin bien-aimée du Prince de Galles Crédit : Getty

Une Aston Martin V12 Speedster parmi les 70 personnes présentes Crédit : Getty

Les visiteurs déjeunent devant une Ferrari Enzo lors du Concours d’élégance Crédit : Getty

Trois copains voient une réplique pour enfant de la voiture de Formule 1 Ferrari 312T de Niki Lauda construite dans les années 1970 Crédit : Getty

Le Concours d’élégance réunit une sélection des voitures les plus rares du monde entier Crédit : Getty

Une Ford GT40 MKIII de 1968 exposée Crédit : Getty

Le prince Charles avec son moteur bien-aimé en 2020 Crédit : Le Soleil

Le prince de Galles a prêté à William et Kate le véhicule de 1969 pour leur mariage en 2011 Crédit : Getty