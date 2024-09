L’asthme saisonnier s’aggrave en septembre

MANKATO, Minnesota (KEYC) – Les responsables médicaux ont découvert que tout le mois de septembre et la dernière semaine du mois, la semaine du pic d’asthme est la pire période de l’année pour l’asthme.

L’asthme est un trouble ou une maladie pulmonaire qui touche les personnes de tous âges. Elle se caractérise par un rétrécissement des voies respiratoires, les tubes qui transportent l’air dans les poumons, qui sont enflammées et resserrées, provoquant quelques effets ou symptômes secondaires. Les symptômes varient d’une personne à l’autre. Les gens auront une respiration sifflante ou ressentiront une oppression dans la poitrine. Certaines personnes auront même plus de toux ou auront plus de mucosités ou de production de mucus dans leurs poumons.

À cette période de l’année, on constate une augmentation du pollen de l’ambroisie, des moisissures qui ont eu le temps de se développer durant l’été et des infections des voies respiratoires supérieures. De plus, nous prévoyons une saison d’automne plus longue. Tous ces éléments contribuent à l’augmentation des problèmes d’asthme à cette période de l’année, ce qui augmente le nombre de patients recherchant des soins. Cependant, il existe des moyens pour les gens d’obtenir un soulagement.

« La première étape consiste à minimiser ce à quoi ils sont exposés, donc rester à l’intérieur, fermer les fenêtres, des choses comme ça, et s’ils savent qu’il existe un allergène auquel ils sont sensibles, ils peuvent certainement utiliser des médicaments en vente libre, « , a déclaré le Dr Jennifer Johnson, OD, médecin du système de santé de la Mayo Clinic. « Si vous avez des inhalateurs à la maison, c’est le moment de les utiliser. »

Le Dr Johnson vous conseille également de vous assurer que vos ordonnances ne sont pas expirées et que vos inhalateurs ne sont pas périmés. Si les symptômes persistent ou s’aggravent, contactez immédiatement un médecin.

