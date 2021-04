Un astéroïde de six tonnes qui était entré dans l’atmosphère terrestre et avait éclaté dans le ciel du Botswana, se transformant en météorites à travers le désert du Kalahari le 2 juin 2018, a maintenant retracé son voyage jusqu’à ses origines, grâce à des recherches récentes. Publié dans le Revue Meteoritics and Planetary Science Cette semaine, la recherche internationale a été menée par la NASA Ames Research Center et le SETI Institute aux États-Unis, qui ont également impliqué des scientifiques de l’Université nationale australienne (ANU) et de l’Université Curtin en Australie occidentale. Dans leur étude, le groupe d’astronomes a reconstitué le voyage de l’astéroïde vieux de 22 millions d’années à travers le système solaire pour étudier son impact sur Terre, ce qui est la première fois qu’une étude a prédit avec précision un chemin.

Cette recherche récente fournit de nouvelles informations sur les origines du système solaire, y compris une meilleure compréhension de son deuxième plus grand astéroïde et le seul visible à l’œil nu, 4 Vesta.

Dans leur étude, l’équipe a cartographié le voyage à sens unique de l’astéroïde, appelé 2018LA, à l’aide de deux des télescopes de chasse aux astéroïdes dangereux de la NASA et du télescope ANU SkyMapper, situé en Nouvelle-Galles du Sud. Les images de la caméra de vidéosurveillance ont également capturé les derniers instants de l’astéroïde, alors qu’il s’enflamme et se transforme en une boule de feu traversant le ciel avant l’impact.

L’astronome de l’ANU, co-auteur de la recherche, et le professeur associé Christian Wolftold Site Web de l’ANU que l’astéroïde avait un diamètre de 1,5 mètre, pesait environ 5 700 kg et voyageait à environ 60 000 km / h avant d’entrer dans l’atmosphère terrestre et de s’écraser dans le sol. La météorite qui a été créée lorsque l’astéroïde s’est divisé en parties sous le frottement atmosphérique de la Terre s’appelle Motopi Pan. Environ 23 fragments de ce météoroïde ont été ramassés dans le désert du Kalahari pour une analyse minéralogique.

Les scientifiques ont découvert que Vesta et la météorite contenaient des grains de zircon qui remontent à plus de 4,5 milliards d’années, lorsque le système solaire en était à ses débuts. L’astronome de l’Université Curtin, le Dr Hadrien Devillepoix, a déclaré au site Web de l’ANU que l’astéroïde 2018LA avait été éjecté de Vesta il y a environ 22 millions d’années lors d’un impact qui a formé un cratère dans le bassin Veneneia de Vesta.

