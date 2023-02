L’astéroïde que le vaisseau spatial Lucy de la NASA visitera cette année a un nouveau nom

C’est un rendez-vous. Lucy doit rencontrer Dinkinesh le 1er novembre.

La mission Lucy de la NASA a été lancée en octobre 2021 pour un long voyage pour explorer les astéroïdes troyens loin près de l’orbite de Jupiter. Jusqu’à très récemment, la première cible de son itinéraire était un petit astéroïde connu uniquement par ses désignations de catalogue, soit 1999 VD57, soit le encore moins séduisant 152830.

Heureusement, l’Union astronomique internationale a approuvé le nouveau nom “Dinkinesh”, ou ድንቅነሽ en amharique, qui signifie “tu es merveilleux”. C’est aussi le nom éthiopien de Lucy, le célèbre fossile d’ancêtre humain découvert en Éthiopie en 1974.

Des millions de petits astéroïdes du système solaire sont bloqués par des numéros et des désignations de catalogue, mais Dinkinesh obtient la mise à niveau en tant que cible choisie par l’équipe de mission, qui a également proposé le nom. Cela devrait rendre la tâche moins gênante pour le vaisseau spatial et le personnel impliqués. Personne ne veut cracher “152830” à plusieurs reprises au cours des prochains mois.

“Cette mission porte le nom de Lucy parce que, tout comme ce fossile a révolutionné notre compréhension de l’évolution humaine, nous nous attendons à ce que cette mission révolutionne notre compréhension de l’origine et de l’évolution de notre système solaire”, a déclaré Keith Noll, scientifique du projet Lucy de la NASA dans un rapport.

Lucy était déjà prête à visiter neuf astéroïdes avant d’ajouter Dinkinesh à son emploi du temps chargé. L’arrêt supplémentaire sera utilisé pour tester l’un de ses systèmes de suivi qui fait partie intégrante de la capture d’images à grande vitesse. La taille relativement petite de l’astéroïde, à moins d’un demi-mile de diamètre, le rend utile pour cette tâche.

“Certains membres de l’équipe l’appellent affectueusement” Dinky “. Mais, pour un petit astéroïde, nous nous attendons à ce qu’il soit d’une grande aide pour la mission Lucy”, a ajouté le chercheur principal de Lucy, Hal Levison.

Nous devrions voir des photos de Dinkinesh de Lucy plus tard cette année, ce qui nous dira à quel point l’imagerie du vaisseau spatial fonctionne et peut-être apportera de nouvelles informations sur les petits astéroïdes troyens et l’histoire du système solaire.

Restez à l’écoute.