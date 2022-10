L’astéroïde frappé par le DART de la NASA a maintenant une énorme queue de débris semblable à une comète

Immédiatement après que la NASA ait intentionnellement écrasé son Test de double redirection d’astéroïdes vaisseau spatial dans l’astéroïde Dimorphos, télescopes observant dans l’espace et sur Terre a repéré un panache de poussière et de débris que les astronomes appellent éjecta.

Maintenant, des observations de suivi montrent que la poussière est poussée loin de l’astéroïde par le vent solaire, créant une queue similaire à celles que nous avons l’habitude de voir traîner des comètes.

DART, une expérience de protection planétaire, visait à voir si le fait de lancer une sonde robotique sur un objet depuis la Terre pouvait avoir un impact sur la trajectoire de l’orbite de cet objet. Une telle manœuvre pourrait un jour aider l’humanité à éviter une rencontre désagréable avec un astéroïde ou une comète qui constitue une grave menace d’impact pour notre planète.



Heureusement, Dimorphos ne représente pas une telle menace (et en fait aucun objet géocroiseur connu n’est actuellement considéré constituer un danger important). Mais il y a beaucoup d’astéroïdes et d’autres roches spatiales que nous n’avons pas encore découverts ou commencés à suivre, de sorte que les données obtenues par DART pourraient littéralement être utiles à tout moment.

La collision a eu lieu le lundi 26 septembre et en moins de deux jours, une queue bien définie était facilement visible depuis les télescopes au sol.

Notre dernier message était les observations de lundi des débris du #DARD impact sur Didymos. Gracieuseté de @WesternU‘s Rob Weryk, ce gif est les observations d’hier soir avec MegaCam. Rob et Richard Wainscoat de @UHIfA planifier des observations continues de l’astéroïde. pic.twitter.com/2JwWaIaAWd — CFHT (@CFHTelescope) 28 septembre 2022

Le 28 septembre, les astronomes Teddy Kareta de l’Observatoire Lowell de l’Arizona et Matthew Knight de l’US Naval Academy ont utilisé le Télescope de recherche astrophysique du sud (SOAR) au Chili pour observer Dimorphos. Ils ont pu calculer que sa nouvelle queue mesure au moins 10 000 kilomètres (6 000 miles) de long.

“Il est étonnant de voir à quel point nous avons pu saisir clairement la structure et l’étendue des conséquences dans les jours qui ont suivi l’impact”, Kareta a dit dans un rapport.

Les observations et bien d’autres menées par de nombreux autres astronomes commenceront à brosser un tableau plus détaillé de l’impact du DART dans les semaines à venir, y compris la quantité de matière éjectée par l’astéroïde et la quantité constituée de gros morceaux par rapport à la poussière fine.

L’espoir est que tout cela éclairera également mieux tous les efforts futurs pour détourner des roches spatiales plus menaçantes qui tentent d’appeler la Terre sans invitation.