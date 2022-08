L’astéroïde “City Killer” passera demain devant la Terre et pourrait laisser un cratère “de la taille de Paris”

Pas moins de cinq astéroïdes survoleront notre planète Terre dos à dos. Ces quelques jours de la semaine ont été assez excitants pour les aficionados des étoiles. Sur les cinq astéroïdes qui traversent, trois sont assez géants pour former un grand cratère de la taille d’une ville s’ils frappent la Terre, a rapporté l’Asteroid Watch de la NASA. L’astéroïde le plus gros du lot est une roche spatiale de 110 pieds de large qui passera devant notre planète à une vitesse de 20 520 kilomètres par heure. Identifié comme 2022 OT1, l’astéroïde passera à une distance de 4,7 millions de kilomètres de notre planète dimanche matin. Les modèles actuels suggèrent qu’il n’y a aucune probabilité que l’un de ces astéroïdes frappe la Terre, bien qu’ils se trouvent à proximité de celle-ci.

Le deuxième plus grand du lot, à quelques mètres de moins que l’OT1 2022, est l’astéroïde 2022 PK1 de 100 pieds de large qui est récemment passé le 11 août. Il a été suivi d’un FF 2015 de 53 pieds de large qui a survolé notre monde sur 12 août. Maintenant, il en reste trois, parmi lesquels le plus grand passera le 14 août, suivi d’un OA4 2022 de 71 pieds le même jour et d’un PW 2022 de 93 pieds le 16 août.

Ces observations d’astéroïdes sont observées au milieu des averses de météores Perséides de 2022 qui ont commencé le 17 juillet et culmineront le 24 août. Le point culminant de ces averses se situe quelque part à la mi-août (~ 13 août), d’où les observations consécutives. de quelques énormes astéroïdes.

Selon la NASA, un astéroïde de cette taille peut laisser un cratère de la taille de Paris s’il heurte la Terre. Cependant, les modèles actuels n’indiquent aucune probabilité que cela se produise, malgré l’approche précairement proche, a rapporté Weather.

La NASA Asteroid Watch est une initiative soutenue par le Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) du Jet Propulsion Laboratory. Le centre est responsable du suivi et de la découverte des astéroïdes proches de la Terre qui ont une distance de moins de 195 millions de kilomètres avec la planète Terre. Si cette distance est ramenée à 4,5 kilomètres, combinée à une taille supérieure à 460 pieds, ces astéroïdes sont alors considérés comme des objets potentiellement dangereux.

