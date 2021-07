Last Empire prouve son endurance avec la victoire d’Oak Tree à Goodwood | Nouvelles de course

Last Empire a prouvé son endurance avec un succès audacieux dans les Whispering Angel Oak Tree Stakes à Goodwood.

Courant sur sept stades pour la première fois dans le groupe trois, la jument de Kevin Ryan a été utile tout au long avant de relever le défi tardif d’Onassis.

C’est un autre raider du Nord, Highfield Princess, le prolifique vainqueur de John Quinn, qui a donné le rythme à la course.

Elle était la plus large de toutes dans le décrochage 17, mais les cinq non partantes ont aidé à annuler quelque peu le tirage au sort – et Jason Hart l’a montée en tête tôt.

En descendant la colline, Hart a pu souffler dans sa monture – et avec deux stades à parcourir, il avait toujours l’air à l’aise devant, mais Danny Tudhope l’avait dans le viseur du vainqueur.

Les deux ont eu une bonne bataille à la ligne. Juste au moment où il semblait que Last Empire (16-1) en avait assez fait, Onassis a émergé pour lancer un dernier défi, avant de descendre d’une demi-longueur – avec Highfield Princess à un autre cou.