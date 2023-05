‘Last dance vibe’: après 100 ans, la patrouille internationale des glaces met fin aux vols d’icebergs de NL

Un programme fondé il y a plus de 100 ans, engendré par le naufrage de l’un des navires les plus célèbres de l’histoire – le RMS Titanic – se termine tranquillement.

Au cours des deux prochaines années, les missions de vol avec personnel de la patrouille internationale des glaces deviendront une chose du passé à mesure que les satellites et les drones deviendront plus avancés.

« Je pense que nous approchons de la fin de l’ère de la mission aérienne et bientôt les satellites feront tout le travail », a déclaré le commandant tactique, le lieutenant Alex Hamel, à CBC News lors d’un récent vol.

« C’est une honte de lâcher l’avion, bien sûr, mais cet avion est polyvalent, multi-missions et peut facilement être réaffecté à d’autres choses qui pourraient être plus importantes – recherche et sauvetage, pêche, application de la loi. Je pense que sera la direction de cet avion. »

La marine américaine a lancé le programme en 1913 – un an après qu’une collision avec un iceberg a coulé le Titanic – pour suivre les icebergs au large de Terre-Neuve et fournir des informations à jour aux navires essayant de naviguer en toute sécurité dans l’Atlantique Nord.

Ces jours-ci, la surveillance se fait depuis les airs — une mission conjointe de sept personnes entre le Canada et les États-Unis, pilotée par la Garde côtière américaine dans un avion C-130 basé à St. John’s.

Hamel est originaire de la Nouvelle-Angleterre et décrit son travail à sa famille à la maison comme « unique » et « chanceux ».

Il s’attend à voler au moins une autre saison complète d’icebergs avant que la partie habitée de la mission ne s’arrête.

« Le groupe d’entre nous qui est ici depuis quelques années et peut-être quelques années de plus, nous sentons définitivement le soleil se coucher », a déclaré Hamel.

« La plus grande chose que nous perdrons est la capacité de confirmer si l’eau est réellement vide – confirmer l’absence d’icebergs. Ce n’est pas quelque chose que les satellites font bien. »

Voler au-dessus d’un iceberg à environ deux cents pieds, à bord de l’International Ice Patrol. (Zach Goudie/CBC)

Le commandant d’aéronef, le lieutenant William Hasbrook, de Caroline du Nord, est en charge pendant les vols.

C’est aussi un photographe qui profite de l’occasion pour collectionner des photos pour lui-même depuis le meilleur siège de la maison : le cockpit.

« J’aime tout partager avec l’équipage et partager les expériences avec mes amis et ma famille à la maison », a déclaré Hasbrook.

« C’est une expérience unique dans une vie. C’est génial de sortir avec un équipage. »

Et tandis que la mission se termine avec quelques vols restants au compteur, c’est quand même la dernière saison de Hasbrook.

Même les pilotes de la patrouille internationale des glaces ne peuvent s’empêcher de prendre quelques photos sur leur téléphone. (Zach Goudie/CBC)

« Je dois être transféré à Kodiak, en Alaska, cet été, donc ce sera probablement mon dernier vol de la patrouille internationale des glaces. Cela a définitivement une ambiance de » dernière danse « pour moi », a-t-il déclaré.

« Pour la foule locale de St. John’s qui nous encourage, je ne saurais trop vous remercier pour votre hospitalité. Chaque fois que nous venons ici, nous sommes toujours accueillis à bras ouverts et les gens sont incroyables. »

