L’assurance-vie temporaire est la meilleure option pour la plupart des gens, selon les conseillers

Il existe deux grandes catégories d’assurance-vie, et les données suggèrent que de nombreux ménages n’achètent pas l’assurance la plus rentable.

L’assurance permanente est généralement plus coûteuse, ont déclaré les conseillers. Les primes des polices sont étalées sur une plus longue période et ces paiements sont utilisés pour couvrir les frais d’assurance et constituer une valeur de rachat.

« L’assurance temporaire sera probablement le moyen le plus rentable de répondre aux besoins de revenu des survivants, en particulier pour les enfants mineurs », a déclaré Marguerita Cheng, CFP basée à Gaithersburg, Maryland, également membre du conseil consultatif de CNBC.

Les primes peuvent varier considérablement d’une personne à l’autre. Les assureurs les basent sur la valeur nominale d’une police et sur l’âge, le sexe, la santé, les antécédents médicaux familiaux, la profession, le mode de vie et d’autres facteurs de l’assuré.