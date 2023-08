L’assurance paie-t-elle la thérapie? Trop souvent, les patients ne peuvent pas obtenir de services de santé mentale couverts.

À une époque où il semble que les Américains ne soient pas d’accord sur grand-chose, nous sommes d’accord sur ceci : les États-Unis sont en proie à une crise de santé mentale, une crise antérieure à la pandémie mais que la pandémie a rendu impossible à ignorer.

Pourtant, trouver un prestataire de soins de santé mentale et, surtout, obtenir une assurance maladie pour couvrir ses services reste un défi.

Des lois fédérales de longue date sont censées garantir que les assureurs-maladie couvrent les soins de santé mentale au même titre que les traitements physiques. Mais 15 ans après que le Congrès a adopté une politique censée atteindre la «parité» pour les soins de santé mentale, nous ne l’avons toujours pas. Il semble être beaucoup plus facile d’amener les assureurs à payer pour un os cassé ou un médicament contre l’hypertension artérielle que d’obtenir un traitement contre la toxicomanie ou de trouver un thérapeute.

Une enquête récente portant sur près de 2 800 patients américains a révélé que 40 % des patients qui avaient recherché des soins de santé mentale dans le réseau devaient passer quatre appels ou plus pour trouver un fournisseur qui les verrait, contre seulement 14 % pour les soins de santé physique. Plus de la moitié des patients ont déclaré avoir vu leur demande de soins de santé mentale refusée trois fois ou plus, contre environ un tiers qui avaient la même expérience avec les services physiques

Maintenant, l’administration Biden prend de nouvelles mesures pour responsabiliser les assureurs maladie et, espèrent-ils, faciliter l’accès des Américains aux soins de santé mentale et comportementale.

Mais ce sont des promesses qui ont été faites auparavant. Les experts semblent prudemment optimistes quant à la proposition de Biden, mais il est trop tôt pour dire si cette fois c’est différent.

Le Congrès tente depuis des décennies d’obliger les assureurs à couvrir les soins de santé mentale. La première loi sur la parité en matière de santé mentale a été adoptée à la fin des années 90 en tant que prix de consolation bipartite après l’échec des plans de réforme des soins de santé de Bill Clinton. Il était considéré comme largement symbolique. Les assureurs maladie ont une limite annuelle pour le montant que les patients peuvent payer de leur poche pour les soins, et la loi exigeait que la limite pour les coûts des soins de santé mentale ne soit pas plus élevée que pour les autres services médicaux. Mais compte tenu du manque de réglementation du marché de l’assurance maladie à l’époque, cela n’a pas eu beaucoup d’effet pratique. Parfois, les assureurs maladie ne couvraient pas du tout les soins de santé mentale. Sur le marché individuel, les assureurs maladie disqualifieraient les personnes de la couverture si elles avaient des besoins en santé mentale.

Mais en 2008, le Congrès a décidé d’améliorer la couverture des services de santé mentale, en joignant un projet de loi au renflouement financier incontournable et en établissant les règles qui existent aujourd’hui. (La loi sur les soins abordables a ensuite étendu ces exigences aux assurances vendues sur les marchés d’assurance de la loi.)

La loi de 2008 est allée beaucoup plus loin que la version précédente de la parité. Il n’obligeait pas les assureurs à couvrir les soins de santé mentale, bien qu’une combinaison de réglementations étatiques et fédérales ait conduit la plupart des produits d’assurance aux États-Unis à couvrir certains services de santé mentale. Et si un plan de santé couvre ces soins, la loi a créé certaines normes qu’il doit respecter :

Les assureurs ne peuvent pas imposer de limites quantitatives pour les services de santé mentale en hospitalisation ou en consultation externe qui soient plus strictes que les limites des autres services. Par exemple, un plan ne pourrait pas limiter une personne à une journée dans un établissement de traitement de la santé mentale tout en couvrant cinq jours pour un autre type de séjour à l’hôpital.

Les assureurs ne peuvent pas facturer des quotes-parts plus élevées ou exiger des paiements directs plus élevés pour les services de santé mentale que pour les soins physiques. Ils sont également tenus de compter tous les paiements directs des patients dans leur franchise annuelle globale.

Les assureurs sont également censés éliminer ou réduire d’autres obstacles aux soins, tels que les exigences d’aiguillage. S’ils ne paient pas suffisamment les prestataires de santé mentale, ce qui amène peu de prestataires à travailler avec leur plan de santé, c’est aussi quelque chose qu’ils sont censés résoudre.

C’était un changement de paradigme pour les assureurs-maladie. Selon JoAnn Volk, codirectrice du Georgetown Center on Health Insurance Reforms, les assureurs lui ont dit qu’avant la loi sur la parité et l’interdiction par l’ACA des conditions préexistantes, les assureurs essayaient d’identifier les personnes ayant des problèmes de santé mentale afin de leur refuser la couverture. Désormais, la loi fédérale les obligeait à fournir des prestations aussi généreuses pour la santé mentale que pour les autres soins médicaux.

« C’est un changement massif », a déclaré Volk. « Vous ne pouvez pas éviter ces gens. Vous devez payer pour ce dont ils ont besoin.

Qu’est-ce qui ne va pas avec la parité en santé mentale – et le plan de Biden pour y remédier

Bien que la loi de 2008 ait été un grand changement pour les assureurs, trop de gens ont encore du mal à obtenir des soins de santé mentale.

La loi elle-même ne juge pas les assureurs en fonction de la capacité réelle des patients à consulter un prestataire. Au lieu de cela, il s’agit de paperasse/procédure : sur le papier, les assureurs ne peuvent pas limiter les visites ou les séjours en hospitalisation et, selon les experts, ils respectent généralement ces mandats. Un réseau de fournisseurs, sur le papier, doit être à la hauteur. Mais un médecin peut être en réseau et ne pas prendre de nouveaux patients – un phénomène que les politiciens appellent un réseau fantôme ou fantôme.

Néanmoins, les résultats peuvent toujours suggérer que les plans ne parviennent pas à atteindre une véritable parité dans la couverture de la santé mentale. Et les données suggèrent fortement que les assureurs n’ont pas respecté les normes fixées par la législation de 2008.

Un nombre insuffisant de professionnels de la santé mentale (une pénurie de 31 000 cliniciens est prévue pour 2025) et la difficulté d’en trouver un qui fait partie du réseau de fournisseurs de votre assureur ont contribué à rendre trop difficile pour trop d’Américains d’obtenir des soins de santé mentale.

Selon un rapport de recherche de Milliman, les patients américains étaient cinq fois plus susceptibles d’utiliser un fournisseur hors réseau en 2017 pour les soins de santé mentale en hospitalisation et en ambulatoire que pour tous les autres services médicaux. Une visite de santé mentale en cabinet sur cinq a eu lieu avec un fournisseur hors réseau. Les taux de remboursement pour les soins primaires étaient en moyenne de 20 % supérieurs à ceux des soins de santé mentale. Et ces disparités se sont en fait aggravées au cours des années 2010.

Dans l’ensemble, les États-Unis ont rendu difficile la recherche d’un fournisseur de soins de santé mentale et le paiement de leurs services. (Même si votre fournisseur couvre une partie d’une facture hors réseau, la part du patient sera plus élevée qu’elle ne l’aurait été dans le réseau). Et ceci avec la loi de parité en vigueur.

Qu’est-ce qui ne va pas ? Une partie du problème réside dans la conception de la loi et l’accent mis sur la procédure plutôt que sur les résultats. « Cela ne garantit pas un bon accès – que les patients puissent voir le médecin dont ils ont besoin et obtenir les traitements dont ils ont besoin », a déclaré Volk.

Une partie est administrative. L’application des règles de parité est répartie entre le département américain du Travail, Medicare et Medicaid et les régulateurs des États. Il a repris plus au cours des dernières années, avec des poursuites intentées par les régulateurs de l’État contre les principaux assureurs et des actions administratives par le gouvernement fédéral, mais avait été laxiste jusqu’à ce point. Les règles ont été lentes à entrer en vigueur en premier lieu, la dernière des réglementations initiales ayant été publiée en 2016.

Une partie est culturelle. Malheureusement, compte tenu de l’ampleur des besoins en santé mentale aux États-Unis, les assureurs ont une forte incitation financière à être avares en matière de couverture des soins de santé mentale. Ils sont aidés par la réalité inévitable que de nombreux prestataires et patients se sont habitués à travailler en dehors de l’assurance pour les services de santé mentale. Les patients paient leur thérapeute directement, et c’est tout. Maintenant, le système de santé demande à ces prestataires de commencer à traiter la même paperasserie qui afflige les autres cliniciens.

« Ils ne sont pas habitués à faire la comptabilité, les titres de compétences », a déclaré Volk. Mais elle a souligné que ce n’était qu’une petite partie du problème par rapport à la conformité des assureurs. « Je ne pense pas que les assureurs et les régimes aient tenu leur part du marché. »

Pour résoudre ce problème, l’administration Biden prend de nouvelles mesures pour renforcer l’application des règles de parité. Cela obligera les assureurs à effectuer un audit de leurs prestations de santé mentale et en particulier de l’adéquation du réseau, des taux de remboursement et de la manière dont les assureurs utilisent des outils tels que l’autorisation préalable pour limiter l’accès aux services de santé mentale. L’objectif est d’effectuer une évaluation plus axée sur les résultats du respect de la parité, a déclaré Volk.

« C’est définitivement un pas en avant », m’a-t-elle dit.

Les responsables de l’administration ont également menacé la possibilité d’amendes et de poursuites judiciaires supplémentaires pour forcer les régimes de santé à respecter la loi.

L’impact final dépendra du suivi. Le Congrès a continué à bricoler les règles de parité, y compris l’amendement de 2020 obligeant les assureurs à effectuer une analyse de parité sur laquelle Biden s’appuie, une reconnaissance implicite de l’échec jusqu’à présent à atteindre cet objectif insaisissable.

Et avec apparemment chaque nouveau point de données sur l’état de la santé mentale de l’Amérique, les enjeux pour obtenir ce droit ne pourraient que croître.