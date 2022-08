L’assurance maladie couvre-t-elle l’avortement ?

Avant même que la Cour suprême n’infirme la décision Roe c. Wade le 24 juin, la possibilité d’utiliser l’assurance maladie pour payer un avortement dépendait de nombreux facteurs, notamment l’état de la femme assurée, le type d’assurance en cause et le lieu où la procédure a eu lieu. .

Le manque de couverture signifie que la plupart des Américains qui se font avorter paient de leur poche, explique Katie Keith, JD, membre du corps professoral de recherche du Centre sur les réformes de l’assurance maladie de l’Université de Georgetown.

“Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas essayer d’utiliser une assurance si vous en avez”, dit-elle. “Le coût moyen d’un avortement est supérieur à 500 dollars, et si vous ajoutez les voyages et tout le reste, le coût peut être un énorme obstacle.”

Voici les réponses aux questions courantes sur la couverture de l’avortement par l’assurance maladie :