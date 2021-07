L’assurance des frais de scolarité pourrait aider à surmonter l’incertitude due à Covid

Même avant la pandémie, Eden Schiano, 19 ans, avait des inquiétudes concernant sa première année d’université. Schiano souffrait d’anorexie au lycée et ne savait pas comment se déroulerait l’automne 2020 en tant que première année à l’Université Virginia Commonwealth. Être principalement isolée dans son dortoir a rapidement fait des ravages. « J’étais dans mon dortoir, à suivre des cours en ligne et j’ai commencé à perdre du poids », a-t-elle déclaré. En octobre, Schiano a décidé de se retirer. Que ce soit pour des problèmes de santé mentale ou des inquiétudes concernant Covid, le nombre d’étudiants en congé a grimpé en flèche l’année dernière. Mais le retrait à la mi-semestre pourrait avoir un coût financier élevé. Plus de Personal Finance :

Les plans des collèges rebondissent bien que le coût soit une préoccupation majeure

Des centaines de collèges disent que les vaccins Covid seront obligatoires

Les collèges et les étudiants non vaccinés sont dans une impasse Alors qu’un certain nombre de collèges et d’universités ont déclaré qu’ils offriraient le remboursement des frais de scolarité et de la chambre et de la pension si les campus devaient fermer à nouveau, les politiques de remboursement varient d’une école à l’autre – et presque toutes ont tracé la ligne à frais de scolarité. Selon le moment où un étudiant se retire au cours d’un semestre, la politique de remboursement d’une école peut rembourser un montant important (en particulier si c’est dans le premier mois environ du semestre, bien que cela varie selon l’école.) Cependant, les remboursements sont généralement offerts sur une échelle mobile et la plupart des écoles ne remboursent pas du tout après la cinquième semaine de cours.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Politique de remboursement scolaire typique Source : GradGuard

Il existe un autre moyen : de nombreuses écoles offrent également une protection des frais de scolarité par des tiers ou peuvent également être achetées directement auprès d’un fournisseur tel que GradGuard ou AWG Dewar. L’assurance des frais de scolarité, également connue sous le nom d’assurance de remboursement des frais de scolarité, couvre généralement les familles pour des raisons médicales ou psychologiques, avec quelques exclusions évidentes, telles que l’exclusion ou l’expulsion pour des raisons disciplinaires (bien que l’étendue de la couverture varie d’un régime à l’autre.) L’assurance des frais de scolarité de GradGuard commence à 39,95 $ pour une couverture de 2 500 $ par trimestre, bien que la plupart des familles achètent une couverture de 10 000 $ par trimestre, qui commence à 106 $, pour protéger leurs frais remboursables, prêts et subventions non compris. Cela couvre les frais de scolarité ainsi que les pertes financières liées aux frais de chambre et de pension et aux frais académiques. Schiano a déclaré que sa police d’assurance pour les frais de scolarité avait aidé à atténuer la pression pour rester à l’école malgré l’aggravation de son état. « Cela a enlevé le facteur de honte et de culpabilité de devoir partir et de sentir que cela allait être un tel fardeau pour mes parents », a-t-elle déclaré.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur

Même si près des deux tiers des parents, soit 63%, ont déclaré que les projets post-secondaire de leur enfant sont revenus à ce qu’ils étaient avant la crise des coronavirus, le coût reste une préoccupation majeure. Les frais de scolarité et les frais plus chambre et pension pour un collège privé de quatre ans s’élevaient en moyenne à 50 770 $ pour l’année scolaire 2020-21; dans les collèges publics de l’État de quatre ans, il était de 22 180 $, selon le College Board, qui suit tendances des prix des collèges et de l’aide aux étudiants. Lorsque vous ajoutez d’autres dépenses, l’onglet total peut dépasser 70 000 $ par an pour les étudiants de premier cycle de certains collèges privés ou même pour les étudiants étrangers fréquentant des écoles publiques de quatre ans. Dans le même temps, les cas de Covid sont à nouveau à la hausse, et la possibilité de plus de fermetures de campus a suscité un regain d’intérêt pour les politiques de remboursement des collèges et l’assurance des frais de scolarité. Trisha Jung a récemment acheté une police GradGuard pour sa belle-fille, qui sera étudiante à l’Appalachian State University à Boone, en Caroline du Nord. « Cela semblait juste être une bonne idée, basée sur le monde ces jours-ci. » Jung, originaire de Nashville, Tennessee, a déclaré que ce n’était pas quelque chose qu’elle aurait envisagé avant la pandémie. « La vie est pleine d’événements inattendus », a-t-elle déclaré.