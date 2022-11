L’assurance dentaire fédérale devient officiellement loi

La première étape de la prestation dentaire canadienne est officiellement entrée en vigueur jeudi soir après que le projet de loi C-31 a été adopté en dernière lecture au Sénat et a reçu la sanction royale de la gouverneure générale Mary Simon.

La prestation fournira des soins dentaires à 500 000 enfants âgés de 2 à 12 ans pour un coût de près de 1 milliard de dollars.

Plus tôt cette année, les libéraux et les néo-démocrates ont conclu une entente engageant le NPD à voter avec le gouvernement libéral minoritaire à la Chambre des communes sur des votes de confiance jusqu’en juin 2025. En échange, le gouvernement a accepté de respecter un certain nombre de repères politiques tout au long de la façon.

Cet accord engageait le gouvernement à atteindre l’objectif d’élargir le programme dentaire pour inclure les moins de 18 ans d’ici l’année prochaine et tous les Canadiens qui y sont admissibles d’ici la fin de 2025.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, rencontre le premier ministre Justin Trudeau sur la colline du Parlement à Ottawa le 14 novembre 2019. Plus tôt cette année, les libéraux et les néo-démocrates ont conclu un accord engageant le NPD à voter avec le gouvernement libéral minoritaire jusqu’en juin 2025. En échange , les libéraux se sont engagés à élargir le programme dentaire. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

“Juste le premier pas”

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré jeudi qu’il prévoyait de s’assurer que les libéraux donneraient suite au reste de l’accord.

“Ce n’est que la première étape, nous allons continuer à nous battre pour que tous les Canadiens puissent accéder à des soins dentaires complets dans le cadre de notre système de santé”, a déclaré Singh dans un communiqué.

À compter de la fin de l’année, les enfants de moins de 12 ans dont le revenu familial est inférieur à 70 000 $ par année pourront bénéficier d’une couverture dentaire de 650 $ par année pendant les deux prochaines années.

Les enfants de familles dont le revenu se situe entre 70 000 $ et 79 000 $ pourront se qualifier pour 390 $ par enfant par année pendant les deux prochaines années.

Les familles dont le revenu se situe entre 80 000 $ et 89 000 $ pourraient toucher 260 $ par enfant par année pendant les deux prochaines années.

Le gouvernement indique que de plus amples détails sur la façon et le moment de demander la prestation seront communiqués en temps voulu, mais les parents pourront faire une demande directement auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour la prestation, soit par l’intermédiaire de l’ARC « Mon compte » ou par l’intermédiaire d’un centre de contact de l’ARC.

Pour obtenir la prestation, les parents et tuteurs doivent attester que leur enfant n’a pas accès à une couverture privée de soins dentaires et qu’ils utiliseront la prestation pour payer les services dentaires.

Les demandeurs devront prouver qu’ils ont un enfant dans la tranche d’âge admissible et que le revenu familial s’inscrit dans la bonne fourchette. Les parents sont également tenus de fournir à l’ARC les renseignements de leur employeur.

Les personnes utilisant le programme doivent également fournir à l’ARC le nom du dentiste et la date du rendez-vous. Ils doivent conserver leurs factures pour les travaux effectués au cas où l’ARC leur demanderait de vérifier qu’ils ont bien eu lieu.

Les familles qui fournissent de fausses informations, ne peuvent pas fournir de reçus ou n’utilisent pas l’argent pour les soins dentaires pourraient être passibles d’une amende maximale de 5 000 $.

L’indemnité est destinée à couvrir le coût des services d’un dentiste, qui sont définis dans la législation comme suit : « les services qu’un dentiste, un denturologiste ou un hygiéniste dentaire est légalement autorisé à fournir, y compris la chirurgie buccale et le diagnostic, les soins préventifs, restaurateurs, endodontiques, parodontaux, services de prosthodontie et d’orthodontie.‍”

Le gouvernement fédéral dit qu’il a établi les montants annuels maximaux des réclamations en calculant le coût de divers services dentaires pour les enfants.

Une fois qu’une personne reçoit la prestation, elle doit l’utiliser pour payer les services dentaires – mais si les services de cette année coûtent moins que le montant total de la prestation, le bénéficiaire n’est pas tenu de restituer ce qui reste.