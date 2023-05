L’assurance chaleur offre une bouée de sauvetage contre le changement climatique aux travailleurs pauvres

Des températures élevées, au nord de 40 ° C, ont frappé des entreprises à Ahmedabad, en Inde.

Mais les travailleuses indépendantes de la région se sont inscrites à l’un des premiers régimes d’assurance contre la chaleur accablante au monde.

Si les températures grimpent au-dessus des moyennes historiques pendant une certaine période, ils peuvent recevoir un paiement pour faire face à la perte.

Un soleil radieux s’abattait sur le marché indien tentaculaire où Kamlaben Ashokbhai Patni s’inquiétait des bijoux en laiton exposés dans son étal en bois.

Lorsque la chaleur monte, le métal noircit. Les perles en plastique se décollent.

« La couleur du bijou commence à s’estomper à mesure qu’il devient plus chaud, le rendant sans valeur et s’apparentant à de la ferraille », a déclaré la mère de quatre enfants de 56 ans, un jour de fin avril, alors que les températures mijotaient autour de 38 degrés Celsius dans la ville occidentale de Ahmedabad.

Le changement climatique a poussé la chaleur dans la ville à un record de 48°C en 2016. L’année dernière, elle a culminé à près de 46°C.

Des températures aussi élevées pourraient signifier un coup dur pour les entreprises. Mais Patni fait désormais partie des 21 000 travailleuses indépendantes de l’État du Gujarat inscrites à l’un des premiers régimes d’assurance contre la chaleur extrême au monde, lancé ce mois-ci par l’organisation à but non lucratif Arsht-Rock Foundation Resilience Center en partenariat avec la startup de micro-assurance Blue Marble et un syndicat.

Si les températures grimpent suffisamment au-dessus des moyennes historiques et s’y attardent pendant trois jours, elle recevra un petit paiement pour l’aider à faire face et à compenser la perte de revenus.

Alors que les assurances traditionnelles peuvent mettre des mois à payer, avec les assurances dites « paramétriques », il n’est pas nécessaire de prouver les pertes. Il peut payer dans les jours suivant l’atteinte d’un déclencheur – un seuil prédéterminé au-delà duquel les conditions sont considérées comme extrêmes. Les paiements peuvent être définis en fonction de facteurs tels que la vitesse du vent ou les précipitations.

Cette forme d’assistance en cas de catastrophe est en augmentation dans le monde en développement, alors que les communautés vulnérables sont martelées par l’aggravation de la sécheresse, des tempêtes et des vagues de chaleur.

Mais avec le changement climatique qui se produit plus rapidement et cause plus de dégâts que les scientifiques ne l’avaient prévu – et trop peu d’argent est dépensé pour protéger les populations – de tels projets pourraient avoir des difficultés à plus long terme, selon plus de 20 experts de l’industrie consultés par Reuters.

Le réassureur Swiss RE a indiqué que les ventes de produits paramétriques ont bondi de 40 % entre 2021 et août 2022. Les analystes en assurance d’Allied Market Research estiment que le marché, évalué à 11,7 milliards de dollars en 2021, pourrait atteindre 29,3 milliards de dollars d’ici 2031.

Lors des discussions annuelles sur le climat en Égypte l’année dernière, les organisations à but non lucratif ont exhorté les pays les plus riches à aider à financer l’assurance paramétrique comme moyen d’indemniser les victimes de l’aggravation des conditions météorologiques extrêmes.

Il s’agit encore d’un créneau « mais il est en croissance », a déclaré Ekhosuehi Iyahen, secrétaire général de l’Insurance Development Forum, un groupe dirigé par l’industrie qui promeut l’assurance pour les marchés non traditionnels.

L’année dernière, de nouveaux produits ont été déployés en Amérique latine, en Afrique et en Asie-Pacifique. Le Fonds d’équipement des Nations Unies, par exemple, a récemment élaboré des politiques paramétriques pour Vanuatu, Tonga et Fidji couvrant les dommages causés par les cyclones.

Limites

Alors que l’assurance paramétrique existe depuis les années 1990, les progrès récents des technologies satellitaires ont ouvert des zones qui étaient auparavant difficiles à évaluer pour les dommages, comme les îles éloignées ou les communautés de montagne.

Cependant, certains experts du secteur se demandent si les produits seront financièrement viables à long terme, en partie à cause des paiements trop fréquents dus aux risques climatiques qui s’intensifient plus rapidement que prévu il y a moins de dix ans. Cela pourrait faire grimper les primes.

Certains régimes ont déjà fait long feu. Le Kenya Livestock Insurance Programme, par exemple, a soutenu les pasteurs touchés par la sécheresse avec 1,2 milliard de shillings kenyans (8,8 millions de dollars) de versements entre 2015 et 2021. Mais avec seulement 1,1 milliard de shillings (8,1 millions de dollars) collectés en primes, le programme a fonctionné à perte. et a été remplacé cette année par un autre qui propose d’autres produits d’épargne financière en plus de l’assurance.

À l’heure actuelle, les régimes d’assurance dans les pays en développement sont largement subventionnés par des groupes à but non lucratif, des gouvernements nationaux ou des pays riches.

De nombreux programmes aspirent à ce que les assurés couvrent éventuellement une plus grande partie, sinon la totalité, de la prime. Mais l’aggravation des extrêmes pourrait rendre cela difficile, a déclaré le chercheur en résilience Viktor Roezer de la London School of Economics, notant que les programmes pourraient simplement devenir un « canal différent pour l’aide ».

Des entretiens avec plus d’une douzaine de groupes impliqués dans ce type d’assurance ont révélé que la plupart des produits lancés au cours des cinq dernières années avaient déjà payé.

Les produits doivent « se diversifier géographiquement – nous devons avoir des programmes répartis dans différentes zones » pour diluer le risque, a déclaré Jaime de Pinies, PDG du groupe Blue Marble qui a développé le programme de chauffage du Gujarat, ainsi que d’autres en Colombie, Zimbabwe et Mozambique.

Adapter

Selon les analystes du secteur, une façon d’éviter les paiements constants est que les gouvernements mettent en œuvre de meilleures stratégies pour se défendre contre les conditions météorologiques extrêmes, par exemple en plantant des cultures plus résistantes à la sécheresse ou en construisant des maisons plus fraîches pour se protéger contre la hausse de la chaleur, réduisant ainsi les pertes. Cela pourrait permettre aux assureurs de fixer des déclencheurs plus élevés.

« La beauté du paramétrique est qu’il paie si rapidement et qu’il est incroyablement flexible », a déclaré Kathy Baughman McLeod, directrice du Arsht-Rock Foundation Resilience Center, qui couvre la prime de 10,30 $ par personne au Gujarat.

« Mais il doit être associé à des actions ou des outils qui réduisent le risque. »

L’investissement dans le renforcement de la résilience reste marginal dans la plupart des économies en développement, les financements promis par les pays les plus riches ne se matérialisant pas encore pleinement.

Les pays donateurs n’ont mobilisé que 29 milliards de dollars en 2020 pour aider les pays les plus pauvres à s’adapter à un monde plus chaud – bien en deçà des 340 milliards de dollars estimés par le Programme des Nations Unies pour l’environnement comme nécessaires chaque année d’ici 2030.

« Dans la plupart des cas, il n’y a aucune dépense d’adaptation », a déclaré le PDG Jonathan Gonzales de la start-up paramétrique Raincoat, qui a déployé cinq projets en Colombie, au Mexique, en Jamaïque et à Porto Rico.

Effets de la chaleur

Partout dans le monde, les vagues de chaleur qui avaient autrefois 1 chance sur 10 de se produire au cours d’une année donnée avant la révolution industrielle sont désormais près de trois fois plus probables et 1,2 ° C plus chaudes, selon une étude de 2022 dans la revue Environmental Research Letters .

Les scientifiques s’attendent à ce que les choses empirent, de telles vagues de chaleur devenant près de six fois plus probables si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent sans relâche et que le monde atteint 2 ° C de réchauffement, selon l’étude.

Dans le cas du programme de chauffage du Gujarat, assuré par ICICI Bank avec l’Association des femmes travailleuses indépendantes (SEWA) en tant que titulaire de la police collective, le calcul déterminant le déclencheur varie dans cinq districts. Il est basé sur les températures attendues à partir des tendances historiques sur six cycles d’évaluation de 10 jours.

À Ahmedabad, par exemple, les paiements se produisent lorsque les températures totalisent entre 134 ° C et 138 ° C au cours de trois jours, évaluées à l’aide de données satellitaires. La politique peut payer plusieurs fois, jusqu’à un maximum de 85 $.

« Pour les femmes vulnérables en marge, endurer des températures extrêmes pendant trois jours amplifie directement les risques de maladie ou de décès », a déclaré Sahi Hebbar, un médecin qui s’occupe des femmes de la SEWA qui travaillent dans la construction, la collecte des ordures et la démolition de navires.

Les paiements d’assurance leur permettent d’acheter des choses comme des gants pour protéger leurs mains des outils en métal brûlants ou des ventilateurs pour rester au frais et éviter l’épuisement dû à la chaleur.

Si le régime d’assurance avait été en place l’année dernière, il aurait entraîné des paiements moyens de 28 dollars par personne, a déclaré Blue Marble’s de Pinies.

Assise avec son bijou sur le marché, Patni a déclaré que si les températures montaient, elle verserait de l’argent dans des médicaments pour soulager les maux de tête liés à la chaleur.

« Je passe 15 heures au stand tous les jours … en été, il devient difficile de rester ici », a-t-elle déclaré.

Dans toute la ville, Heena Kamlesh Parmar, 26 ans, travaille comme journalière sur un chantier de construction où elle construit un complexe résidentiel de grande hauteur, gagnant 350 roupies (4,25 $) par jour.

La chaleur lui donne envie de faire une pause dans le transport de briques pour se reposer à l’ombre, dit-elle, mais elle craint que cela n’entraîne une baisse de salaire.

Si elle reçoit un paiement, dit Parmar, elle « l’utilisera pour acheter des choses pour ma maison, des choses à manger ».

