L’assouplissement progressif des objectifs de zéro émission nette par Rishi Sunak est raisonnable, mais l’âpre bataille avec les écologistes ne fait que commencer

Zéros nets

SI vous pensiez que la guerre de trois ans menée par le Parlement autour du Brexit était rancunière, préparez-vous.

La gauche restante mènera une bataille pour le zéro net tout aussi laide et destructrice.

Le Premier ministre Rishi Sunak a répondu avec confiance à ses critiques après son discours confirmant l’assouplissement des engagements du Royaume-Uni en matière de zéro émission nette. Crédit : AFP

Cette foule abominable et haineuse des conservateurs, ainsi que l’industrie du changement climatique et ses politiciens dociles, ainsi que le Parti travailliste et sa branche de radiodiffusion, la BBC, ont déjà perdu la tête.

Le frein raisonnable et doux de Rishi Sunak à notre fuite en avant vers l’objectif zéro émission nette de 2050 est cyniquement et faussement décrit comme l’acte d’un imbécile dangereux.

Leur propagande sera désormais incessante et démente.

Le gouvernement sera poursuivi.

Les simples députés conservateurs obsédés par l’environnement se rebelleront ou démissionneront.

Les harangues lamentables du Premier ministre hier dans l’émission Radio 4 Today ont donné le ton.

Cette interview de la BBC n’a donné aucun crédit aux véritables motivations de M. Sunak. . . alléger le coût ruineux des voitures électriques et des pompes à chaleur pour les gens ordinaires.

Il a simplement été bombardé d’objections de la part des militants politiques habituels.

M. Sunak a réfuté toutes ces affirmations avec confiance.

Il a dit à juste titre que les émissions de carbone du Royaume-Uni sont déjà globalement négligeables – principalement parce que nous les avons réduites plus rapidement que n’importe quel autre pays depuis 1990, avec une accélération particulière sous les conservateurs à partir de 2010.

Il a également déclaré à juste titre que le report jusqu’en 2035 de l’interdiction de la vente de nouvelles voitures à combustible fossile correspond tout simplement à l’échéance fixée par l’UE.

Des faits incontestables, mais ils n’ont pas coupé la glace à la BBC.

Pourtant, plus tôt, le même présentateur a écouté dans un silence respectueux le raté écologiste travailliste Ed Miliband parler de sa vision de l’avenir.

Miliband a même affirmé sans preuve que les voitures à batterie seraient moins chères que celles à essence d’ici 2030.

Pourquoi, alors, devrions-nous interdire ces derniers ? Tout le monde n’achèterait-il pas simplement le premier ?

Obtenez ceci. Les fanatiques verts se consacrent désormais religieusement et fanatiquement à un objectif de 2030, choisi de manière non scientifique par Boris Johnson – un homme qu’ils considèrent comme un charlatan menteur.

La folie de cette contradiction ne peut être surestimée.

Et la seule explication qui a du sens est la suivante : ils pensaient que les travaillistes avaient organisé les prochaines élections – et sont pris de panique maintenant que M. Sunak pourrait encore mettre les conservateurs sur pied.

Le preneur de règles

IL n’a pas le courage de le dire à la maison. Mais à des milliers de kilomètres de là, Keir Starmer admet étonnamment que le Brexit n’est PAS en sécurité sous lui.

Le leader travailliste a déclaré à ses collègues de gauche au Canada qu’il ne voulait pas que la Grande-Bretagne suive sa propre voie, qu’elle « s’écarte » des règles de l’UE.

Mais c’est là le but même du Brexit : prospérer en dehors de l’UE, et ne pas continuer à suivre servilement les édits dommageables et contraignants de Bruxelles.

Starmer, l’ultra Remain, a fait campagne pendant des années pour renverser le Brexit.

Il n’a pas changé.

De son propre aveu, il veillerait, en tant que Premier ministre, à ce que cette proposition soit finalement niée.