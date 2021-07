L’assouplissement par l’Angleterre des restrictions de Covid pourrait aller dans les deux sens

Un Yeoman Warder à la Tour de Londres dirige l’une des premières visites guidées par Yeoman Warder de la tour en 16 mois après la levée des dernières restrictions légales sur les coronavirus en Angleterre le lundi 19 juillet. Victoria Jones – Images de PA | Images de l’AP | Getty Images

Les critiques s’intensifient à l’encontre du Premier ministre Boris Johnson et de son gouvernement pour la décision d’aller de l’avant avec la levée des restrictions de Covid-19 en Angleterre cette semaine, le monde regardant maintenant dans quelle direction la crise sanitaire du pays va évoluer. À partir de lundi, il n’y aura plus de limites aux rassemblements en salle, ce qui signifie que les discothèques pourront rouvrir et que les bars et pubs n’auront plus à fournir uniquement un service à table. En outre, la règle de distanciation sociale d’un mètre a été supprimée et les masques faciaux sont devenus en grande partie volontaires, bien que certaines compagnies aériennes et sociétés de transport aient déclaré qu’elles maintiendraient les exigences en matière de port de masques. La fanfare autour d’un jour auparavant présentée comme « Jour de la liberté » a été mise en sourdine par le gouvernement, cependant, car elle survient au milieu d’une augmentation des infections à Covid causées par la variante delta. Le gouvernement a exhorté les gens à la prudence et à prendre leurs responsabilités personnelles en ce qui concerne leurs libertés nouvellement reconquises. La levée des restrictions avait déjà été déplacée à partir du 21 juin pour permettre davantage de vaccinations au milieu de la recrudescence des infections. Les cas restent élevés à travers le Royaume-Uni avec 316 691 cas signalés au cours des sept derniers jours, en hausse d’environ 43% par rapport à la période de sept jours précédente. Les hospitalisations sont faibles mais augmentent progressivement, avec 4 313 personnes admises à l’hôpital au cours des sept derniers jours, les données du gouvernement montrent. Au cours des sept derniers jours, 283 personnes sont décédées. La levée des restrictions a suscité les critiques de nombreux experts médicaux et politiciens de l’opposition, craignant que les hospitalisations et les décès, bien que relativement faibles pour l’instant, puissent rapidement augmenter si les cas augmentaient encore.

Pari « big bang » ?

Ed Davey, le chef du parti d’opposition des Libéraux-démocrates au Royaume-Uni, faisait partie de ceux qui ont critiqué cette décision, la qualifiant de « pari » du gouvernement conservateur. « Nous voulons récupérer nos libertés, bien sûr, nous les voulons tous, mais nous devons être raisonnables. Je suis particulièrement inquiet pour les personnes cliniquement vulnérables, le fait que le gouvernement ne rende pas obligatoire le port du masque dans les transports en commun signifie que beaucoup de ces personnes cliniquement vulnérables ne pourront avoir aucune liberté … car elles ne se sentiront pas en sécurité dans les transports publics », a-t-il déclaré.

« C’est donc l’équilibre pour la liberté des gens de pouvoir aller dans les boîtes de nuit, autant que tout le monde veut s’amuser, vous enlevez la liberté aux autres. Je crains juste ce big bang, ce pari que Boris Johnson prend, n’obtient pas cet équilibre. » David Miles, professeur d’économie financière à l’Imperial College et ancien membre du comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre, a déclaré à CNBC que la situation pourrait aller dans les deux sens maintenant. « Tout dépend maintenant de la façon dont l’infection se déroule à travers le pays. Vous pouvez imaginer différents scénarios. Dans un scénario optimiste, les taux d’infection, qui ont été très élevés, se stabilisent puis commencent à retomber au moment où nous déménageons. au quatrième trimestre, les infections diminuent fortement … il y a un regain de confiance et nous obtenons [a] très fort rebond économique. » « C’est certainement possible et si c’est comme ça que ça se passe, alors les gens diront que le gouvernement avait absolument raison », a-t-il déclaré.

Mais, à l’autre extrémité du spectre, a noté Miles, « le nombre d’infectés continue d’augmenter jusqu’à … 100 000 par jour et les admissions à l’hôpital commencent à augmenter, elles ont déjà augmenté, et le taux de mortalité commence également à augmenter, et sur le dos de cela, les gens restent très nerveux… et nous nous retrouvons, en fin d’année, dans une situation très difficile et une reprise économique s’inverse. » Miles a déclaré qu’il ne savait pas quel scénario était le plus probable. « Je pense qu’il est extrêmement difficile pour le gouvernement de savoir quelle est la bonne stratégie ici », a-t-il déclaré.

Une journée passionnante pour les autres

Alors que les experts s’inquiètent de la levée des restrictions, pour de nombreuses personnes, l’assouplissement des règles est un soupir de soulagement après des mois de confinement, d’incertitude de l’emploi et, dans de nombreux cas, de solitude. Les partisans de la levée des restrictions notent qu’il y a de nombreuses conséquences néfastes à rester enfermé, de l’impact sur l’économie et les moyens de subsistance à la santé mentale. La levée des restrictions en été pourrait également alléger le fardeau du National Health Service lorsque l’hiver arrivera également, espère le gouvernement. Johnson a souvent répété récemment le mantra de « si ce n’est pas maintenant, alors quand » en référence à la levée des restrictions, exhortant le public « à apprendre à vivre avec » le virus. Les entreprises durement touchées par les blocages accueilleront certainement favorablement la suppression des restrictions dans l’espoir que la fréquentation augmente.