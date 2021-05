L’assouplissement du verrouillage «  pourrait conduire à une augmentation des variantes  », prévient le ministre de la Santé

L’assouplissement des restrictions de verrouillage pourrait augmenter le nombre de cas de Covid-19 et de variantes du virus au Royaume-Uni, a averti un ministre.

La ministre de la Santé, Nadine Dorries, a déclaré que les Britanniques devaient rester «prudents» après que la troisième étape de la feuille de route du Premier ministre hors verrouillage soit atteinte plus tard ce mois-ci, car le Royaume-Uni est «toujours à la fin de la pandémie».

À partir du 17 mai, de petits groupes de personnes seront autorisés à se réunir à l’intérieur de leurs maisons ainsi que dans les pubs, cafés, restaurants et autres entreprises et certains voyages internationaux pour les loisirs reprendront. Boris Johnson devrait annoncer que cette étape d’assouplissement du verrouillage se déroulera comme prévu lors d’une conférence de presse cet après-midi.

Mme Dorries a déclaré à la BBC Petit-déjeuner: «L’important est que nous soyons tous conscients qu’à mesure que nous entrons dans chaque étape de la servitude, il peut y avoir une augmentation des variantes ou il peut y avoir une augmentation du virus.

«Notre objectif est de clouer ce virus pour nous assurer que nous ne serons plus jamais en tant que pays dans la position que nous étions l’an dernier et que nous en sortons prudemment et en toute sécurité.»

Mais rencontrée avec la suggestion selon laquelle les gens devraient «câliner prudemment» lorsque les restrictions de distanciation sociale sont assouplies pour les amis proches et la famille la semaine prochaine, Mme Dorries a déclaré en riant qu’elle ne croyait pas qu’une telle chose soit possible.

«Je ne pense pas que vous puissiez faire des câlins avec prudence. Nous sommes incroyablement conscients que tout le monde veut se réunir, que les gens veulent s’embrasser, que les gens veulent se divertir chez eux », a-t-elle déclaré. «C’est pourquoi nous avons une feuille de route que les gens peuvent suivre.»

Selon un immunologiste de l’Université d’Oxford, le meilleur moyen d’empêcher les variantes de gâcher les progrès du Royaume-Uni dans la lutte contre Covid-19 est d’aider à accélérer le déploiement mondial du vaccin.

«Sur le plan tactique, la chose la plus importante à faire pour nous est de nous assurer que d’autres parties du monde reçoivent des vaccins plus rapidement – l’état de la vaccination mondiale est assez lamentable pour le moment et je pense que nous devons vraiment pousser pour que cela se produise beaucoup plus efficacement. », A déclaré le professeur John Bell Bonjour la Grande-Bretagne.

«Parce qu’en fin de compte, nous sommes vulnérables, non pas parce que nous n’avons pas vacciné notre population, mais si davantage de variantes arrivent à terre depuis l’étranger – ce qu’elles feront naturellement lorsque les gens commenceront à voyager – nous allons potentiellement avoir des problèmes. et c’est pourquoi nous avons un réel intérêt à nous assurer que tout le monde est vacciné. Cela s’ajoute à l’importance humanitaire de veiller à ce que les gens ne meurent pas inutilement. »

Un tiers des adultes au Royaume-Uni ont maintenant été entièrement vaccinés contre Covid-19 et les deux tiers ont reçu leur premier vaccin. Mais en Inde, par exemple, où la variante B.1.617.2 – récemment nommée variante préoccupante par Public Health England – est née, moins d’un adulte sur dix a reçu ne serait-ce qu’une seule dose de vaccin, selon les chiffres officiels.

Les cas de B.1.617.2 au Royaume-Uni ont doublé la semaine dernière, passant de 202 à 520, selon les responsables de la santé, la majorité étant identifiée dans le nord-ouest de l’Angleterre – principalement à Bolton – et à Londres.

Mais les voyages à l’étranger à des fins de loisirs resteront fortement limités même à partir du 17 mai, avec seulement 12 destinations sur la «liste verte» du Royaume-Uni des pays vers lesquels des voyages relativement sans restriction sont possibles.