L’assouplissement du verrouillage le 19 juillet pourrait voir la troisième vague d’hospitalisations PLUS ÉLEVÉE que le deuxième pic, prévient Sage

FREEDOM Day pourrait encore déclencher une troisième vague d’hospitalisations supérieure au deuxième pic, ont averti des documents de Sage.

Et cela dépend en grande partie du nombre de personnes qui s’en tiennent volontairement aux mesures qui seront supprimées par Boris Johnson, telles que le port du masque facial.

Le comportement des gens après le 19 juillet influencera largement le déroulement de la troisième vague Crédit : Rex

Le Premier ministre a annoncé aujourd’hui que le 19 juillet se déroulerait, la majorité des restrictions légales étant supprimées.

Mais Boris Johnson a déclaré que l’utilisation du masque serait conseillée dans les espaces surpeuplés et clos.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street : « Il est absolument vital que nous procédions maintenant avec prudence et je ne peux pas le dire avec suffisamment de force ou d’emphase : cette pandémie n’est pas terminée.

« Nous ne pouvons pas simplement revenir instantanément du lundi 19 juillet à la vie telle qu’elle était avant Covid. »

Un lot de documents publiés par le gouvernement aujourd’hui détaille ce que les scientifiques pensent qu’il se passera à partir du 19 juillet.

Ils proviennent de SAGE – le groupe de scientifiques qui a conseillé le gouvernement tout au long de la pandémie.

Trois universités – Imperial, Warwick et London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) ont donné la modélisation à SAGE.

Tous ont montré un niveau d’infection extrêmement élevé jusqu’à la fin août au moins.

La taille et le moment du pic sont encore inconnus et dépendent d’un certain nombre de facteurs, tels que la rapidité avec laquelle les gens retournent aux voies pré-pandémiques.

Mais Sage a déclaré que les admissions à l’hôpital devraient atteindre 1 000 par jour – moins que les pics précédents de 3 100 (avril 2020) et 4 200 (janvier 2021).

SPI-MO combine les estimations de plusieurs modèles pour suggérer ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines. Ce graphique montre comment les admissions à l’hôpital pourraient changer au cours des huit prochaines semaines en raison de l’augmentation du R à partir du 19 juillet. La première vague a enregistré 3 100 hospitalisations quotidiennes maximales et la seconde, 4 200.

Il pourrait être considérablement plus élevé dans les «scénarios les plus pessimistes» dans lesquels les vaccins ne sont pas aussi efficaces que prévu, par exemple.

Mais « il est presque certain » que les décès seront bien en deçà des niveaux observés en janvier 2021 – culminant à 1 300 par jour – grâce à des jabs réussis.

Même si, selon la loi, les gens pourront cesser de porter des masques faciaux, de travailler à domicile ou à distance sociale, SAGE recommande aux gens de continuer à faire preuve de prudence.

En fin de compte, tous les modèles des universités ont montré que cela pourrait aider à réduire les taux d’infection, et donc les hospitalisations qui mettent la pression sur le NHS.

Un résumé de la modélisation par un sous-groupe Sage appelé SPI-MO a fait des avertissements similaires.

Mais il a déclaré que si les gens restaient prudents vis-à-vis du virus et pratiquaient les mesures en place depuis mars 2020, cela pourrait repousser le pic de la troisième vague davantage vers l’automne / l’hiver.

SPI-MO a déclaré qu’il faudra plusieurs semaines pour qu’il devienne clair si les hôpitaux subissent des pressions à la suite du 19 juillet.

Voici un résumé des meilleurs et des pires scénarios présentés par chaque université.

IMPÉRIAL

La modélisation de l’Impériale a révélé qu’avec des hypothèses optimistes sur l’efficacité du vaccin et le nombre R, les hospitalisations et les décès sont susceptibles d’être bien inférieurs à ceux de la vague de l’hiver 2021.

Mais même dans ce scénario positif, il pourrait encore y avoir un total de 9 400 décès supplémentaires et 77 500 hospitalisations d’ici juin 2022.

Les chiffres pourraient dépasser la vague hivernale avec des hypothèses plus pessimistes, avec 115 800 décès et 820 000 hospitalisations au cours de la prochaine année.

Leur scénario le plus central voit «des nombres d’hospitalisations comparables, mais des décès nettement inférieurs à ceux de la deuxième vague».

Cela signifie qu’avec leur modèle le plus réaliste ou « meilleure estimation », il y aura 36 700 décès supplémentaires d’ici juin prochain et 283 500 hospitalisations.

Estimations impériales avec un taux de R bas (bleu clair), élevé (bleu foncé) et central (bleu) après le 19 juillet. À gauche, l’efficacité du vaccin est optimiste, le centre est la valeur par défaut et la droite est pessimiste.

L’équipe a déclaré qu’encourager les gens à continuer avec des mesures telles que le port d’un masque facial jouerait un rôle important dans la réduction de ces chiffres.

Si les gens continuaient comme ils se comportaient maintenant, changeant lentement jusqu’en septembre, une troisième vague serait retardée de l’été à septembre.

« Et les hospitalisations et les décès sont amortis par rapport au scénario avec une forte augmentation de la transmission le 19 juillet », indique le journal.

Dans ce cas, une campagne de rappel peut être « critique ».

LSHTM

LSHTM a examiné des dizaines de facteurs qui influenceront la troisième vague, notamment la vaccination, le déclin de l’immunité, si Delta est plus mortel et si les gens continuent volontairement à se protéger.

L’université a déclaré que pour tous les modèles, il y aurait un pic de transmission en août.

Certains ont montré un autre tissage en automne et en hiver avec le retour des écoles et Covid devrait se propager plus facilement par temps froid.

Ces deux graphiques montrent à quel point la troisième vague sera très différente selon deux scénarios différents explorés par LSHTM. La ligne bleue représente un niveau élevé de mobilité après le 19 juillet avec une immunité décroissante. Alors que le rouge est un retour plus lent à la normale

Comme Imperial, les perspectives les plus pessimistes – avec des personnes revenant en grande partie à un comportement pré-pandémique – « les admissions à l’hôpital et l’occupation des lits d’hôpital pourraient dépasser les niveaux record enregistrés lors de la vague précédente en janvier 2021 ».

Si les choses revenaient à la normale, que les mesures d’autoprotection diminuaient de 60% et que l’immunité commençait à décliner en un an, les hospitalisations pourraient facilement atteindre 3 500 par jour.

Les décès pourraient culminer à environ 500-600 par jour.

À un rythme plus lent, avec seulement 20 % de réduction du port de masques et autres, et aucune immunité décroissante, il pourrait y avoir un peu moins de 1 000 admissions par jour.

Le fardeau de la mortalité « sera plus faible », selon le journal.

L’équipe a estimé que même si les gens revenaient à leurs comportements habituels, comme aller au travail, il y aurait toujours des facteurs atténuants comme Test and Trace qui n’existaient pas dans la première vague.

Si ceux-ci réduisent la transmission d’au moins 20 %, les pics d’hospitalisations quotidiennes pourraient rester bien inférieurs à 2 000 et les décès à 250.

Pourquoi les scientifiques ne savent-ils pas exactement la taille de la troisième vague ? Il existe des incertitudes sur la gravité de la troisième vague car : Il n’est pas possible de prédire comment les gens se comporteront après le 19 juillet

Il n’y a pas de chiffres concluants sur l’efficacité des vaccins contre Delta, avec plus de travail nécessaire

Le nombre exact de personnes non vaccinées n’est pas clair et change chaque jour

La proportion de personnes qui ont déjà eu Covid ne peut pas être déterminée, mais joue un rôle important dans la façon dont l’épidémie peut se développer en raison de l’immunité

Les scientifiques ne savent pas encore combien de temps durera l’immunité contre les vaccins

WARWICK

L’Université de Warwick a adopté une approche différente car elle n’a pas supposé un changement radical de la transmission le 19 juillet.

Il a plutôt examiné combien d’hospitalisations et de décès pourraient être évités en adoptant une approche plus lente pour lever les restrictions au fil du temps.

En supposant l’efficacité du vaccin par défaut, les hospitalisations quotidiennes maximales pourraient culminer à environ 700 par jour et les décès à 100 avec un retour le plus prudent et le plus lent aux comportements pré-pandémiques – prenant cinq mois.

Cela se compare à un pic d’environ 1 800 hospitalisations quotidiennes et 500 décès pour le retour le plus rapide aux comportements pré-pandémiques, au cours d’un mois.

Avec des hypothèses pessimistes supplémentaires sur l’efficacité du vaccin, les admissions à l’hôpital pourraient culminer à près de 7 000 par jour, soit le double de la première et de la deuxième vague.

La plupart des scénarios entraînent des résurgences plus faibles qu’en janvier 2021, à moins qu’il n’y ait un retour rapide à la normalité.

Les travaux de Warwick ont ​​examiné combien d’hospitalisations et de décès pourraient être évités en adoptant une approche plus lente pour lever les restrictions au fil du temps. La ligne bleu foncé est la plus lente et la plus catégorique tandis que la ligne violette est soudaine et « revient à la normale » en un mois

Warwick a déclaré qu’il pensait qu’il était peu probable qu’il y ait un changement soudain de comportement après l’étape 4, même si les règles le permettent.

Et l’équipe a déclaré que le retard d’un mois du « Jour de la liberté » avait rendu les projections beaucoup plus positives.

Mais les hospitalisations par jour pourraient encore suffire à perturber gravement le NHS, a noté SPI-MO.

Selon les scénarios centraux/meilleures suppositions de Warwick, « la moitié des scénarios génèrent des périodes prolongées avec plus de 1 000 admissions à l’hôpital par jour » – ce qui exercerait une pression sur le NHS.

Certains, mais pas tous, des scénarios de Warwick prévoient une nouvelle résurgence en automne ou en hiver avec le potentiel d’être pire que la vague actuelle.