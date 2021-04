Les hospitalisations et les décès augmenteront «inévitablement» à mesure que le verrouillage sera levé, a averti Boris Johnson au public.

Les chutes dramatiques des infections ont été principalement dues aux restrictions strictes – plutôt qu’au programme de vaccination, a déclaré le Premier ministre.

«Le gros du travail de réduction de la maladie a été effectué par le verrouillage», a déclaré M. Johnson.

«Ainsi, au fur et à mesure que nous débloquerons, le résultat sera inévitablement que nous verrons plus d’infections, que malheureusement nous verrons plus d’hospitalisations et de décès – et les gens doivent juste comprendre cela.

Cependant, le Premier ministre a insisté sur le fait que les prochaines dates clés pour la levée des bordures – les 17 mai et 21 juin – se dérouleraient comme prévu, sur la base des données actuelles.

«Pour le moment, je ne vois aucune raison pour nous de changer la feuille de route, de nous écarter des objectifs que nous nous sommes fixés», a-t-il déclaré.

Mais, M. Johnson a ajouté: «Les gens doivent comprendre que le succès du déploiement du vaccin est excellent – mais ce n’est pas seulement le déploiement du vaccin, qui cause la réduction des décès et des infections.

«Dans une très grande majorité, cela a été rendu par le verrouillage et que nous devons continuer à être prudents et sensés.»

Le Premier ministre a également rejeté les critiques sur son choix de diriger l’enquête sur le scandale du lobbying de David Cameron, après que les travaillistes ont mis en doute son indépendance.

Il a fait valoir que Nigel Boardman aurait «à peu près carte blanche pour demander à quiconque ce dont il a besoin» pour aller au fond de la controverse.

«Je voudrais que ce soit fait rapidement, mais je voulais qu’il ait le maximum d’accès possible, afin que nous puissions tous comprendre exactement ce qui s’est passé», a-t-il insisté.

Pressé de comprendre pourquoi ce n’était pas « une enquête indépendante complète », M. Johnson a répondu: « J’ai toute confiance en Nigel. »

Et, a demandé ce qu’il pensait de son prédécesseur, David Cameron, faisant du lobbying au nom de Greensill Capital, il a dit: «C’est une question pour le rapport de Nigel Boardman.»

«Les gens ont des questions dont ils doivent se satisfaire – y compris moi – sur la façon dont ce financement de la chaîne d’approvisionnement est censé fonctionner.

«Je ne pense pas que cela se passe à l’heure actuelle où que ce soit au sein du gouvernement, mais nous devons comprendre exactement quelle était l’intention, comment elle s’est produite, et c’est exactement ce que Nigel Boardman va faire.»