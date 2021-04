Des centaines de files d’attente de buveurs assoiffés se sont formées devant les pubs dimanche soir alors que l’Angleterre commençait à assouplir les restrictions COVID.

Une poignée de sites en Angleterre avec des licences de 24 heures ont ouvert leurs portes aux parieurs à 00h01, les clients bravant les températures glaciales pour profiter d’une pinte en plein air pour la première fois depuis janvier.

À partir de lundi, les pubs et restaurants en Angleterre pourront reprendre le service extérieur et seront rejoints par des salles en Écosse le 26 avril. Le gouvernement gallois n’a pas encore fixé de date.

Les magasins non essentiels, les coiffeurs, les gymnases et les piscines ont également rouvert le lundi matin, ainsi que certaines attractions de plein air telles que les zoos et les parcs à thème.

L’un des lieux à rouvrir hier soir était Showtime, un bar sportif à Huddersfield dans le nord de l’Angleterre, qui a accueilli 50 clients pendant 90 minutes lors d’une petite fête.

Le co-fondateur Ian Snowball a déclaré à Euronews: «Quand nous avons ouvert après le dernier lock-out, c’était absolument maniaque: des gens attendaient trois heures pour entrer, et il y avait tellement de tension dans l’air.

«Cette fois, c’était tout le contraire. Tout le monde était calme, poli et comprenait les problèmes et les contraintes dans lesquels nous devions tous travailler. Chacun a dit à quel point ils étaient heureux, à quel point l’atmosphère était agréable et à quel point tout le monde était sympathique.

«Aussi difficile que tout cela ait été, il semble maintenant que beaucoup plus de gens sont ancrés dans leur compréhension des effets de la pandémie. Ce serait formidable de penser que nous pourrions continuer ainsi pendant un certain temps.

Les infections, les hospitalisations et les décès dus au COVID-19 ont diminué au Royaume-Uni depuis la deuxième vague d’infections début janvier.

Il y a eu 240 décès au cours de la semaine dernière, contre une moyenne maximale de sept jours d’environ 1400 en janvier. Au moins 60% de la population a maintenant reçu au moins une dose de vaccin.

Malgré cela, le Premier ministre Boris Johnson a exhorté les gens à «se comporter de manière responsable». Dans une déclaration publiée hier, il a déclaré: «Ce sera un énorme soulagement pour les propriétaires d’entreprise qui ont été fermés depuis si longtemps, et pour tous les autres, c’est une chance de recommencer à faire certaines des choses que nous aimons et que nous avons manquées. .

«J’exhorte tout le monde à continuer à se comporter de manière responsable et à se souvenir des« mains, du visage, de l’espace et de l’air frais »pour supprimer le COVID alors que nous poursuivons notre programme de vaccination.»

De plus, aujourd’hui, des groupes de parents et d’enfants de 15 personnes maximum peuvent se réunir à l’intérieur et les vacances indépendantes au Royaume-Uni sont autorisées.

Chris Donnelly, fondateur et PDG de VERB, une agence de marketing numérique de luxe basée à Liverpool, a pris la décision inhabituelle de donner à ses 65 employés la journée d’aujourd’hui pour célébrer après trois mois de verrouillage.

Il a déclaré à Euronews: « Je voulais juste donner aux gens un peu de temps pour s’amuser. Tout le monde est isolé depuis si longtemps maintenant. Les gens n’ont pas pu se faire couper les cheveux ou aller à la salle de sport. , Je sens, est un petit geste. «