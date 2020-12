Les patrons du NHS ont averti Boris Johnson que l’assouplissement des restrictions pourrait déclencher une troisième vague de coronavirus à la période la plus chargée de l’année pour les hôpitaux.

Dans une lettre adressée au Premier ministre, les fournisseurs du NHS ont exhorté à une « extrême prudence » en déplaçant n’importe quelle région d’Angleterre à un niveau inférieur.

Le premier examen de l’allocation des niveaux de l’Angleterre doit avoir lieu mercredi, deux semaines après l’introduction du système à trois niveaux après la fin du verrouillage.

Mais les zones devraient être déplacées vers le niveau le plus élevé de restrictions « dès que cela est nécessaire, sans aucun délai », selon la lettre de NHS Providers, qui représente les fiducies hospitalières en Angleterre.

Le directeur général Chris Hopson a déclaré à la BBC: « Nous sommes sur le point de frapper notre période la plus chargée de l’année, donc les gens craignent vraiment que si nous assouplissons les restrictions maintenant, le NHS ne sera tout simplement pas en mesure de faire face à tout le travail dont il a besoin. à faire fin décembre, janvier et février. «

Alors que la lettre n’appelait pas à un examen de l’assouplissement temporaire des mesures à Noël, les fournisseurs du NHS ont déclaré qu’il était « vital » que le public comprenne les risques de contact social supplémentaire pendant la période des fêtes.

Les règles de distanciation sociale seront assouplies pendant cinq jours entre le 23 et le 27 décembre, permettant aux membres de la famille de s’embrasser pour la première fois depuis des mois.

Une porte-parole du gouvernement a déclaré que les ministres « n’hésiteront pas à prendre les mesures nécessaires pour protéger les communautés locales » et que les décisions sont prises sur la base des dernières données disponibles.

« Nous avons introduit des restrictions locales renforcées pour protéger les progrès réalisés lors des restrictions nationales, réduire la pression sur le NHS et finalement sauver des vies », a déclaré la porte-parole.

«En plus de notre investissement record dans le NHS, nous fournissons cet hiver 3 milliards de livres supplémentaires pour maintenir la capacité de pointe du secteur indépendant et de l’hôpital Nightingale et 450 millions de livres supplémentaires pour améliorer et développer A & Es.

Samedi, le gouvernement a déclaré que 519 personnes supplémentaires étaient décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour Covid-19 au Royaume-Uni, avec 21502 autres cas de coronavirus confirmés en laboratoire.

Pendant ce temps, le secrétaire à la Santé a indiqué que les villes et villages ne pourront pas déplacer le niveau d’alerte en étant « découplés » des hotspots de coronavirus à proximité.

Matt Hancock a déclaré dans une lettre aux députés conservateurs que des « exclusions étroites » des zones à faible prévalence les amènent souvent à « rattraper » ou à « dépasser » les zones avec des niveaux plus élevés, selon le Daily Telegraph.

Cela vient après que Sadiq Khan ait exhorté les Londoniens à suivre des mesures de distanciation sociale et à porter des couvre-chefs lors des achats de Noël ce week-end.

Les foules ont déferlé samedi sur les quartiers commerçants des grandes villes, dont Regent Street à Londres.

L’augmentation des taux d’infection a fait craindre que la capitale ne se dirige vers des restrictions de niveau 3, ce qui entraînerait la fermeture des établissements d’accueil, sauf pour les plats à emporter.