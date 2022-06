L’assouplissement des restrictions de voyage COVID en Chine déclenche une augmentation des demandes de voyage

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Recherches en ligne de billets d’avion chinois sur les routes nationales et internationales ont augmenté mercredi, après que Pékin a annoncé qu’il réduirait les exigences de quarantaine COVID-19 et apporté des modifications à une application mobile mandatée par l’État utilisée pour les voyages locaux.

Ces mesures inattendues marquent un assouplissement significatif des restrictions rigides qui ont considérablement réduit les voyages et mis à mal l’économie chinoise, bien que des mesures strictes restent en place, notamment une rareté des vols internationaux, et de nombreux utilisateurs des médias sociaux ont fait preuve de prudence.

Le ministère de l’Industrie a déclaré mercredi qu’une application mobile chinoise qui indique si une personne a voyagé dans une ville chinoise avec des zones touchées par le COVID ne marquera plus cette histoire d’un astérisque, l’un des nombreux moyens dont dispose la Chine pour suivre et freiner le virus. propagation éventuelle.

LA CHINE RÉDUIT LE TEMPS DE QUARANTAINE COVID POUR LES VOYAGEURS INTERNATIONAUX

L’astérisque a aidé les autorités locales à imposer des restrictions telles que les quarantaines et les tests COVID, et a suscité de nombreuses plaintes.

“Cela ressemble à un petit pas, mais c’est un pas assez grand”, a écrit un utilisateur sur Weibo, qui ressemble à Twitter, où l’annonce est rapidement devenue le sujet principal avec plus de 200 millions de vues.

Cela s’est produit un jour après que Pékin a assoupli les règles de quarantaine et que Shanghai a repris ses restaurants après un verrouillage de deux mois qui a arrêté la plus grande ville de Chine et exaspéré les habitants.

Les deux politiques ont déclenché une augmentation des demandes de renseignements sur les voyages.

La plateforme Qunar rapporte que les recherches de billets d’avion ont augmenté de 60% et ont doublé pour les hôtels dans les 30 minutes suivant l’annonce de mercredi.

Rival Ly.com a signalé une augmentation similaire et a signalé un regain d’intérêt pour les billets pour la Chine en provenance d’endroits tels que le Japon, Singapour et la Corée du Sud.

Attendez et voyez l’approche

Les politiques chinoises zéro COVID ont presque complètement anéanti les voyages d’affaires et de loisirs internationaux, tandis que les voyages intérieurs ont également été durement touchés par la réponse de la Chine aux épidémies en avril et mai de la variante hautement infectieuse d’Omicron, qui a entraîné des blocages drastiques dans plusieurs villes.

Les mesures d’assouplissement de cette semaine font suite à une récente diminution spectaculaire des infections transmises localement.

“Il est trop tôt pour dire à quel point cela incitera les gens à voyager car, selon toute vraisemblance, ils devront encore faire face à des exigences de test assez strictes partout où ils voyagent dans le pays”, a déclaré Ben Cavender, directeur général du China Market Research Group.

Alors que le reste du monde essaie de vivre avec le virus, la Chine s’est engagée à respecter ses restrictions, le président Xi Jinping réitérant que la stratégie était “correcte et efficace” et qu’elle devait être fermement respectée.

De nombreux voyageurs potentiels ont déclaré sur les réseaux sociaux et dans les forums de discussion qu’ils adoptaient une approche attentiste avant d’essayer de réserver des billets, citant une pénurie de vols et des limites gouvernementales sur les nouveaux passeports pour les Chinois souhaitant se rendre à l’étranger pour des raisons jugées non- essentiel.

La plupart des vols vers la Chine ont été limités à remplir 75% de leurs sièges. Le pays dispose également d’un système de “disjoncteur” obligeant les transporteurs à suspendre les vols s’ils ont un certain nombre de passagers positifs au COVID.

Mardi, le nombre de vols internationaux, y compris vers Macao, Hong Kong et Taïwan, pour cette année s’élevait à environ 4% des niveaux pré-COVID, selon le cabinet de conseil Variflight.

SHANGHAI VA LEVER LES BORDURES « DÉRAISONNABLES » SUR LES ENTREPRISES, PÉKIN ASSOULE LES RESTRICTIONS

Les prix des billets sont bien au-dessus de la normale. Billets aller simple de Singapour à Le centre d’affaires chinois de Shanghai coûte entre 50 000 et 70 000 yuans (7 460 $ et 10 590 $) sur China Eastern Airlines pour la période entre juillet et septembre, par exemple.

“Il y a très peu de vols, les prix des billets d’avion sont exorbitants. En fait, il n’est pas possible d’organiser des voyages de groupe internationaux”, a déclaré Zhou Weihong, directeur général adjoint de l’agence de voyages Spring Tour basée à Shanghai.