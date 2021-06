L’assouplissement des restrictions de Covid pendant l’été pourrait entraîner une «augmentation rapide et significative» de la propagation de la variante Delta – rapport ECDC

Dans un rapport d’évaluation de la menace publié mercredi par l’agence de l’UE, l’ECDC a averti que la variante Delta pourrait représenter 90% des infections à Covid dans tout le bloc d’ici la fin août en raison de sa transmissibilité plus élevée que les autres souches.

Alors que les États membres de tout le bloc assouplissent les restrictions de Covid au fur et à mesure que leurs programmes de vaccination se déroulent et que la saison estivale se déroule, l’ECDC a averti que les pays pourraient voir « une augmentation rapide et significative des cas quotidiens dans tous les groupes d’âge. »

Le rapport de l’agence de l’UE a noté que la variante Delta pourrait constituer une menace plus grande que les autres souches de coronavirus car elle peut être liée à des hospitalisations plus élevées, avec un risque de décès.

Les scientifiques travaillant à l’ECDC ont également souligné les inquiétudes concernant le risque posé par la variante Delta aux personnes qui n’ont reçu qu’une seule dose d’un vaccin Covid. L’évaluation met en évidence que cette cohorte est moins bien protégée contre la souche Delta que d’autres variantes, par rapport à celles qui ont été complètement inoculées.

Compte tenu de cela, les responsables de l’agence craignent que l’assouplissement des restrictions ne provoque la tension « circuler abondamment pendant l’été », alimenté par « individus plus jeunes qui ne sont pas ciblés pour la vaccination » socialiser.

Les remarques de l’ECDC font écho aux craintes soulevées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a précédemment décrit la variante Delta comme « inquiétant » il s’est propagé dans plus de 60 pays à travers le monde depuis sa première détection en Inde en octobre 2020.

