L’assouplissement des règles de la FIFA sur les stades ouvre la voie à l’Arabie saoudite pour accueillir la Coupe du monde 2034

La Fifa a assoupli les règles de candidature concernant les stades pour la Coupe du monde masculine de 2034, dans le but de permettre aux pays disposant de moins de sites de football établis d’accueillir le tournoi.

Cette décision est en contradiction avec les tentatives d’autres sports visant à créer des événements plus durables et à minimiser la construction d’« éléphants blancs ».

Dans l’aperçu de la Fifa sur les processus de candidature pour les tournois de 2030 et 2034, les associations membres « doivent proposer un minimum de 14 stades adaptés, dont au moins sept doivent être des stades existants ».

Toutefois, dans l’aperçu de la Fifa sur les exigences en matière d’hébergement pour 2034, diffusé jeudi, cette exigence a été assouplie. « Sur les 14 stades adaptés proposés, toute candidature doit proposer au minimum quatre stades existants », indique le document.

La Fifa a attribué le tournoi 2034 aux candidats d’Asie et d’Océanie dans le cadre de sa politique de rotation. L’Arabie saoudite a annoncé son intention d’accueillir le tournoi quelques minutes après l’ouverture des candidatures.

La Fifa exige des stades d’une capacité minimale de 40 000 places pour le tournoi, les matchs clés nécessitant de la place pour 60 000 et 80 000 spectateurs.

La candidature retenue de l’Arabie saoudite pour la Coupe d’Asie 2027 comprenait quatre stades d’une capacité de 40 000 places ou plus : deux à Riyad en cours de modernisation, un à Djeddah et une nouvelle construction à Dammam. La construction du stade de Dammam a commencé le mois dernier.

Un porte-parole de la Fifa a déclaré : « Les règles de candidature exigent que la Fifa utilise les exigences de 2030 comme base et s’adapte. [sic] appropriés et applicables pour les rendre adaptés à leur objectif.

« L’exigence de quatre stades existants pour l’édition 2034 tient compte du délai beaucoup plus long avant le tournoi et évite que les infrastructures ne soient plus obsolètes, ce qui permet d’avoir la meilleure qualité possible. »

Le document mis à jour clarifie la définition des stades existants comme signifiant « actuellement existants ou actuellement en construction » ou « nécessitant une rénovation ou une reconstruction, dans laquelle les principaux éléments structurels sont préservés ».

Il précise également que la décision de savoir si un stade « existe » ou non sera faite par la Fifa « sur la base de la documentation du projet fournie et de toutes les observations faites lors de toute visite d’inspection officielle ».

Les manifestations d’intérêt des hôtes potentiels pour 2034 doivent être déposées avant le 31 octobre. L’Australie « explore la possibilité » d’une offre.

Le Comité international olympique a encouragé l’utilisation des installations existantes par les hôtes olympiques. Il affirme que 95 % des sites de Paris 2024 seront des installations préexistantes – dont certaines rénovées et modernisées – ou des structures temporaires.

Le Comité olympique australien a affirmé que les Jeux olympiques de Brisbane en 2032 seraient sans coûts grâce à l’utilisation des installations existantes.

Le gouvernement du Queensland a annoncé son intention de rénover le Gabba pour un coût de 2,7 milliards de dollars à temps pour l’événement.