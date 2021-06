L’assouplissement de l’Écosse retardé de trois semaines, annonce Sturgeon

Nicola Sturgeon a confirmé un délai de trois semaines pour l’assouplissement des restrictions de Covid à travers l’Écosse, car elle a déclaré qu’aucune partie du pays ne changera de niveau la semaine prochaine.

La semaine dernière, la première ministre écossaise avait indiqué qu’elle reporterait l’assouplissement, affirmant qu’il était « peu probable » que des mesures soient assouplies dans une région le 28 juin – date à laquelle on espérait que toute l’Écosse passerait aux restrictions de niveau 0.

Ce niveau, le plus bas du système à cinq niveaux au nord de la frontière, n’est actuellement en place que dans les autorités insulaires des Orcades, des Shetland et des îles occidentales, toutes les zones continentales ayant des restrictions de niveau 1 ou de niveau 2 appliquées.

Fixant un nouvel objectif, Mme Sturgeon a déclaré aux MSP qu’elle espérait ramener l’ensemble de l’Écosse au niveau le plus bas d’ici le 19 juillet – dans trois semaines – ce qui représenterait un « pas important vers la normalité ».

Elle a déclaré que le gouvernement écossais s’attendait à ce que tous les groupes prioritaires, y compris toutes les personnes de plus de 50 ans et celles ayant des problèmes de santé sous-jacents, soient complètement vaccinés d’ici la fin de cette semaine.

conseillé Le leader écossais défend l’interdiction de voyager à Manchester après un contrecoup Andy Burnham demande une « compensation » à Nicola Sturgeon pour l’interdiction de voyager L’Écosse vaccinera les adolescents le plus rapidement possible si le mouvement obtient le feu vert, dit Sturgeon

Cela survient après que Boris Johnson a retardé la levée de toutes les restrictions restantes en Angleterre – reportant la dernière étape de la feuille de route du gouvernement au 19 juillet – en raison de préoccupations concernant la propagation de la variante Delta détectée pour la première fois en Inde.

Lors de la mise à jour de Holyrood, Mme Sturgeon a déclaré que la « prudence » était toujours nécessaire, car elle a souligné une augmentation de 40 % des nouveaux cas par rapport à la semaine précédente, ajoutant : « Pour le moment, le nombre élevé de cas de Covid enregistrés est une considération importante ».

« Aucune partie du pays ne changera le niveau de Covid la semaine prochaine », a-t-elle souligné. « Hormis quelques modifications mineures, les restrictions dans toutes les régions du pays, à partir de lundi, resteront inchangées ».

Annonçant le retard de la feuille de route de son gouvernement, elle a déclaré : « Nous ne devons pas laisser le virus prendre trop d’avance sur les vaccins.

« Par conséquent, comme indiqué la semaine dernière, nous avons l’intention de maintenir les restrictions actuelles applicables dans chaque partie de l’Écosse pour les trois prochaines semaines. Au sein de ces niveaux, cependant, nous apporterons quelques modifications mineures mais importantes aux règles relatives aux mariages et aux funérailles. Celles-ci prendront effet à partir du lundi 28 juin.

Le premier ministre a ajouté : « Notre hypothèse sur la base du nombre de cas récents est que les niveaux actuels resteront en vigueur jusqu’au 19 juillet et nous garderons évidemment cela à l’étude.

«En supposant que nous atteignions l’objectif stratégique révisé, nous espérons que toutes les régions de l’Écosse, qui ne se situent pas actuellement à ce niveau, pourront passer au niveau 0 le 19 juillet.

« Cela signifie, par exemple, que les limites pour les rassemblements domestiques à l’intérieur augmenteront à partir de cette date, et jusqu’à 200 personnes pourront assister aux mariages et aux funérailles.

Nous espérons également – en supposant que les données le confirment – que l’exigence générale de distanciation physique à l’intérieur puisse être réduite de 2 mètres à 1 mètre. Et nous espérons, à partir de cette date, lever l’exigence extérieure de distanciation physique.

« En outre – en reconnaissance du risque réduit de transmission à l’extérieur et donc du désir d’encourager les gens à rester à l’extérieur autant que possible – nous espérons que les limites aux rassemblements sociaux informels en plein air, dans les jardins privés par exemple, seront également supprimées à ce stade. étape. »

Mme Sturgeon a également précisé que le 19 juillet ne peut pas être un « point final », certaines restrictions importantes restant en vigueur sous le niveau 0, y compris la limite de rassemblement des ménages à l’intérieur.

« Nous voulons dépasser le niveau 0 aussi rapidement qu’il est prudent de le faire », a-t-elle déclaré. « Notre évaluation dans l’ensemble et en supposant que nous remplissions les conditions nécessaires en matière de vaccins et de réduction des risques, est qu’il serait possible et proportionné de lever les principales restrictions légales restantes d’ici le 9 août.