Ghislaine Maxwell, la mondaine britannique et prétendue madame de Jeffrey Epstein, a demandé au juge de rejeter son affaire, citant un accord de plaidoyer que le pédophile a obtenu en 2008 qui, selon elle, la rend à l’abri de poursuites.

Maxwell a été arrêté en juillet 2020, accusé d’avoir préparé des adolescentes pour qu’Epstein et ses associés soient victimes d’abus sexuels.

Ses avocats ont déposé une requête lundi pour rejeter son affaire pour plusieurs motifs, citant un accord de non-poursuite qu’Epstein a conclu avec le gouvernement fédéral américain il y a plus de 12 ans comme une protection suffisante pour l’exempter de poursuites, ainsi que les circonstances du moment et l’exécution du mandat d’arrêt contre elle à New York. Cependant, Maxwell elle-même n’a pas été mentionnée par son nom dans la documentation de l’accord de plaidoyer.

Des responsables disent qu’Epstein s’est suicidé en août 2019 dans la prison de Manhattan où il était détenu en attendant son procès pour trafic sexuel. Les circonstances de sa mort ont fait l’objet de nombreux débats, d’un examen public et de plusieurs théories du complot, déclenchant la «Epstein ne s’est pas suicidé» meme sur les réseaux sociaux.

Aussi sur rt.com « Le gouvernement essayait de le tuer de toute façon »: les codétenus d’Epstein affirment qu’il était suicidaire en raison d’abus et de menaces, selon le rapport

L’équipe juridique de Maxwell maintient également que l’acte d’accusation contre elle a été à la fois obtenu injustement et contient des accusations si vagues qu’elles empêchent que l’affaire soit portée devant un jury.

Le jeune homme de 59 ans a plaidé non coupable d’avoir soigné des filles et des jeunes femmes entre 1994 et 1997, y compris le recrutement d’une adolescente de 14 ans pour abus sexuels. L’acte d’accusation allègue qu’elle a elle-même participé aux abus à l’occasion. Ses avocats ont demandé au juge de réduire le nombre d’accusations contre leur client.

Le procès de Maxwell est prévu pour juillet 2021 et elle aurait un fonds de défense de 7,67 millions de dollars mis de côté sur son actif conjoint total de 22,5 millions de dollars avec son mari pour lutter contre les accusations. Elle n’a pas été libérée sous caution depuis son arrestation, car elle est considérée comme un risque de fuite.

Aussi sur rt.com L’audience du tribunal d’Epstein de Ghislaine Maxwell piratée par 14000 abonnés QAnon

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!