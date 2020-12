La trafiquante sexuelle d’enfants accusée Ghislaine Maxwell a vu sa demande de mise en liberté sous caution rejetée par un juge fédéral, selon les archives judiciaires. Ses avocats avaient demandé sa libération moyennant une caution de 28,5 millions de dollars avant son procès.

La juge Alison Nathan a une fois de plus nié la caution présumée de Jeffrey Epstein, la déclarant être une «Risque de fuite extrême», selon les archives judiciaires non scellées lundi.

Les avocats de Maxwell avaient insisté sur le fait que les conditions de vie au Metropolitan Detention Center étaient « intolérable » et a demandé qu’elle soit libérée « assignation à domicile » chez une amie, où elle serait surveillée par des gardes de sécurité privés pour s’assurer qu’elle ne sautait pas de ville.

L’offre de mise en liberté sous caution était considérablement plus élevée que les 5 millions de dollars offerts après l’arrestation de Maxwell en juillet. Ses avocats ont proposé le paquet de 28,5 millions de dollars censé représenter «Tous ses biens et ceux de son conjoint, les moyens de subsistance de sa famille et la sécurité financière de ses amis les plus proches et de sa famille.» Environ 22,5 millions de dollars de cette somme proviendraient directement de Maxwell et de son conjoint.

Mais les procureurs sont restés insensibles à son histoire sanglante sur les mauvaises conditions de vie, notant qu’elle était autorisée à quitter sa cellule pendant 13 heures par jour, qu’elle avait sa propre douche, son téléphone et sa télévision, et qu’elle utilisait même deux ordinateurs – ce qui la rend beaucoup plus privilégié par rapport au détenu moyen.

