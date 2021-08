L’associé de Raj Kundra, Yash Thakur, nie toute implication dans une affaire de pornographie, dit qu’il est victime d’un coup monté | Nouvelles des gens

New Delhi: L’associé de Raj Kundra, Yash Thakur, alias Arvind Shrivastava, a nié toutes les accusations portées contre lui par la police de Mumbai dans une affaire de création et de distribution de pornographie. L’avocat de Thakur a également déposé une requête auprès du tribunal d’instance demandant le dégel des comptes bancaires de son client et de sa famille.

Thakur serait responsable de la distribution de 90 films pornographiques dans l’Uttar Pradesh et le Madhya Pradesh au cours des deux dernières années. Niant les accusations qu’il a partagées avec ETimes, « C’est une fausse allégation. Je ne possède aucune entreprise. Je suis consultant informatique et je conçois des solutions OTT et j’ai soumis des documents à l’appui de mon côté avec les octets audio. S’ils veulent toujours encadrer et porter plainte, je ne peux pas aider. Cette preuve documentaire tiendra devant le tribunal.

Thakur affirme que tout a commencé lorsqu’il a reçu des appels d’extorsion concernant son association avec la société Nuefliks. « Je recevais des appels d’extorsion depuis janvier 2021. J’ai dit à l’appelant que je ne suis pas le propriétaire de l’entreprise et que je ne peux pas payer. J’ai été menacé d’être piégé et plus tard, tout cela s’est passé en février.

La police allègue un rôle important joué par Thakur dans la distribution de contenu de films pour adultes produit par la société du mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra. Thakur prétend qu’il n’a même jamais parlé à Kundra. « J’ai précisé par l’intermédiaire de mon avocat que Nuefliks est une société basée aux États-Unis et j’ai été embauché en tant que consultant. Je n’ai jamais parlé à Raj Kundra ou à l’un de ses associés », a déclaré Thakur.