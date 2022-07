L’association s’exprime après la condamnation d’un “travailleur social imposteur” à Kelowna

L’Association des travailleurs sociaux de la Colombie-Britannique affirme qu’une « peine d’imposteur en travail social » devrait encourager le gouvernement à protéger le public par le biais d’une réglementation professionnelle.

Robert Riley Saunders a été condamné à cinq ans de prison le 25 juillet, à la suite d’un long procès devant la Cour suprême de Kelowna.

Alors qu’il travaillait au ministère du Développement de l’enfance et de la famille (MCFD) en tant que travailleur social, Saunders a volé environ 461 000 $ qui étaient destinés à plus de 107 jeunes dont il avait la charge.

Saunders a été embauché par le personnel du MCFD qui n’a pas vérifié correctement ses diplômes, a déclaré l’Association dans un communiqué de presse.

Il a été congédié en 2018 lorsque des irrégularités financières et des fraudes ont été découvertes, et le diplôme en travail social de l’Université du Manitoba a été trouvé falsifié.

L’Association des travailleurs sociaux a déclaré qu’elle soutenait la peine.

« Saunders a privé les jeunes des ressources dont ils avaient besoin pour réussir dans la vie, en particulier lorsqu’ils quittaient les soins du ministère du Développement de l’enfance et de la famille », a déclaré le président de la BCASW, Michael Crawford.

L’Association a lancé une campagne visant à modifier la loi sur les travailleurs sociaux de la Colombie-Britannique afin d’exiger que tous les travailleurs sociaux soient inscrits auprès du BC College of Social Workers.

En outre, la campagne vise à garantir que le titre de « travailleur social » est entièrement protégé contre l’utilisation par des personnes non réglementées.

Actuellement, le ministère réglemente la loi sur les travailleurs sociaux et maintient une exemption pour leur personnel de la loi, qui exige que les travailleurs sociaux soient enregistrés.

«Si Saunders avait été tenu de demander son inscription au BC College of Social Workers avant d’être embauché par le MCFD, le processus de vérification strict du Collège aurait détecté ses diplômes frauduleux, lui aurait refusé l’inscription et le MCFD ne l’aurait pas embauché, épargnant des dizaines des enfants et des jeunes contre les conséquences de son comportement criminel », a déclaré Crawford. « Les travailleurs sociaux inscrits s’engagent à respecter un code de déontologie solide, adhèrent à des normes de pratique clairement définies et voient leur pratique supervisée par leurs pairs par l’intermédiaire du collège de réglementation. »

L’absence de réglementation du titre de «travailleur social» entraîne une confusion parmi le public quant au rôle des travailleurs sociaux et affecte considérablement la confiance que le public et les bénéficiaires de services peuvent avoir dans les travailleurs sociaux, a déclaré Crawford.

Saunders purgera cinq ans pour fraude et deux ans simultanément pour abus de confiance et un mois pour faux document.

