L’Association olympique indienne interdit aux officiels sortants de la WFI d’entreprendre les activités administratives des fédérations

L’Indian Olympic Association a interdit à tous les officiels sortants de la Wrestling Federation of India d’entreprendre toute fonction administrative en ce qui concerne les opérations de WFI, avec effet immédiat.

Avec cette directive, le comité ad hoc récemment constitué obtient un pouvoir autonome pour gérer au jour le jour le bureau de la fédération sportive nationale.

Le co-secrétaire de l’IOA et PDG par intérim, Kalyan Chaubey, a publié les directives par le biais d’une ordonnance le 12 mai, déclarant: «Le comité ad hoc nommé par l’IOA pour la discipline de la lutte s’acquittera de toutes les fonctions et responsabilités de la Fédération nationale des sports telles qu’énoncées dans le Code du sport. »

L’ordonnance stipulait en outre: «Avec l’existence du comité ad hoc, les membres sortants du bureau de la WFI n’auront aucun rôle en ce qui concerne l’exercice de toute fonction de la NSF pour la discipline de la lutte et n’effectueront aucune tâche administrative, financière. , réglementaire ou tout autre rôle. »

Kalyan Chaubey a en outre demandé aux membres sortants du bureau de WFI de remettre tous les documents officiels, y compris les instruments financiers, les pouvoirs administratifs pour faire des inscriptions pour la participation des sportifs à des événements internationaux, la gestion du site Web, etc., au comité ad hoc.

Le conseil exécutif de l’IOA, lors de sa réunion d’urgence du 27 avril 2023, avait décidé à l’unanimité de former un comité ad hoc pour prendre en charge les affaires de la WFI, et le 3 mai 2023, avait nommé un comité ad hoc de deux membres composé du membre du conseil exécutif de l’IOA, Bhupender. Singh Bajwa et Suma Shirur, sportif au mérite exceptionnel de l’IOA.

Dans les jours à venir, l’IOA nommera également un juge à la retraite de la Cour suprême ou de toute Haute Cour en Inde en tant que troisième membre du comité ad hoc pour garantir que les nouvelles élections de WFI se déroulent de manière fluide et transparente.

