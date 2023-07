L’Association nationale des fabricants dénonce les divulgations ESG

Le représentant Patrick McHenry (R-NC) et le président du comité des services financiers de la Chambre Maxine Waters (D-CA) écoutent David Marcus, PDG de Calibra de Facebook, témoigner sur « l’examen de la crypto-monnaie proposée par Facebook et de son impact sur les consommateurs, les investisseurs et le système financier américain » sur Capitol Hill à Washington, États-Unis, le 17 juillet 2019.

WASHINGTON – Alors que les républicains à la Chambre creusent pour enquêter sur l’investissement environnemental, social et de gouvernance, ou ESG, un groupe industriel majeur qui représente des milliers d’entreprises les exhorte à faire des réformes.

L’Association nationale des fabricants, dans un lettre au comité des services financiers de la Chambrea critiqué les récentes règles et modifications réglementaires de la SEC et a demandé aux législateurs de limiter le vote par procuration et de limiter les propositions d’actionnaires que les entreprises doivent divulguer.

Le groupe de pression de l’industrie a déclaré que les changements récents de la SEC sont préjudiciables aux fabricants et « mettent en péril leur capacité à financer leur croissance », selon la lettre obtenue par CNBC. NAM prévoit d’envoyer la lettre au comité lundi. La lettre est adressée au président du comité, le représentant Patrick McHenry, RN.C., et au membre de classement, le représentant Maxine Waters, D-Calif.

La lettre souligne le muscle commercial derrière la bataille du GOP contre les politiques qui soutiennent l’investissement ESG. NAM représente environ 14 000 entreprises, dont Johnson & Johnson , Exxon Mobil et Pfizer .

L’investissement ESG est devenu un champ de bataille politique passionné. McHenry a déclaré plus tôt cette année que l’ESG était devenu le « dernier outil » des libéraux pour « imposer leur idéologie d’extrême gauche au peuple américain ». Les législateurs démocrates progressistes ont repoussé, arguant que la prise en compte de l’ESG rend les investisseurs plus conscients des risques et opportunités potentiels.

Le Comité envisage de tenir une audience mercredi examen de l’investissement dans les politiques environnementales et sociales et de son impact sur les investisseurs. Cela sera suivi par d’autres audiences cette semaine et plus tard ce mois-ci sur l’influence des sociétés de vote par procuration qui conseillent les investisseurs.