L’Association maltaise de l’industrie du divertissement et des arts s’inquiète du budget du secteur

L’Association maltaise de l’industrie et des arts du divertissement (MEIA) a exprimé ses inquiétudes concernant le budget des secteurs des arts et du divertissement.

Dans un communiqué, l’association a déclaré que l’objectif principal du budget destiné aux arts et à la culture “a été principalement axé sur le financement public, qui n’a pas augmenté de manière globale dans tous les secteurs et n’a pas réussi à faire face à l’inflation et aux demandes croissantes du secteur public”.

“Il est évident que le manque d’incitations et d’initiatives visant à encourager et à stimuler le secteur privé pour une économie créative durable est absent.”

Bien que le budget ait mis en évidence une augmentation du financement public des programmes artistiques et culturels et des contributions aux entités gouvernementales, un examen plus approfondi révèle un manque d’impact équitable sur les secteurs représentés par le MEIA, a déclaré l’association.

L’un des changements importants dans le budget des programmes et des initiatives est le transfert de Creative Malta de la Commission du film, qui relève de l’Autorité du tourisme, et est désormais transféré aux arts et au patrimoine culturel, des sources confirmant qu’il sera géré par l’Arts Council Malta. , une décision que MEIA a toujours préconisée et approuve le changement de direction, a-t-il déclaré. “Il appartient désormais à ceux qui sont chargés de relever les défis précédemment rencontrés par les parties prenantes dans le cadre de ce fonds d’éviter qu’ils ne se reproduisent.”

Le changement de Creative Malta et l’introduction de la nouvelle Biennale d’art de Malte représentent l’essentiel de l’augmentation budgétaire du secteur pour le financement des programmes et des initiatives, indique le communiqué. « Cela met l’accent sur l’absence d’une approche globale pour la répartition des fonds entre ces programmes et initiatives. De plus, le budget néglige les défis de l’industrie résultant de l’inflation et de l’escalade des coûts de production, des salaires et de la logistique. Compte tenu de la forte dépendance de nombreux secteurs et parties prenantes à l’égard de subventions de soutien aux projets, l’absence d’ajustements en fonction de l’inflation et de l’augmentation des dépenses peuvent entraver la capacité de soutenir adéquatement la création de projets.

Contributions des entités gouvernementales

“Bien qu’il y ait une augmentation des contributions allouées à des entités gouvernementales spécifiques, notamment Festivals Malta, Malta National Orchestra, Heritage Malta et Valletta Cultural Agency, il convient de souligner que l’Arts Council Malta, une institution au sein de laquelle une multitude de parties prenantes de divers secteurs dont dépend fortement, et qui porte également la responsabilité juridique d’évaluer et de diriger certains des PCO mentionnés ci-dessus, a connu une réduction de son financement de 575 000 € depuis 2022”, indique-t-il.

« Bien que nous reconnaissions les besoins de financement accrus des PCO pour répondre aux demandes dynamiques de notre secteur en évolution rapide, le MEIA plaide fortement pour une répartition équitable des ressources qui correspond à la valeur apportée au secteur et à ses parties prenantes par chaque entité gouvernementale.

Manque de nouvelles incitations

Le MEIA a déclaré que le budget ne parvient pas à établir une vision à long terme reconnaissant la valeur globale des secteurs culturels, « qui jouent un rôle important dans l’économie et la société. En outre, le manque de nouvelles incitations pour soutenir les acteurs privés indépendants, les entités, et les professionnels de la création sont visiblement absents. »

MEIA souligne le besoin urgent d’un plan complet et solide visant la durabilité et le développement au sein de l’économie créative. MEIA appelle à une approche mettant l’accent sur la durabilité et l’inclusivité comme principes primordiaux.