L’association iranienne appelle à une réglementation stable de la cryptographie alors que le gouvernement prévoit une utilisation généralisée de la cryptographie dans le commerce extérieur

L’association iranienne des importateurs a souligné la nécessité d’un cadre restrictif stable pour les crypto-monnaies, actuellement que le gouvernement iranien utilise officiellement la crypto pour payer les importations. “D’ici la fin septembre, l’utilisation de crypto-monnaies et de contrats sensés va être généralisée dans le commerce extérieur avec les pays cibles”, a déclaré un responsable gouvernemental.

Association des importations : l’Iran a besoin d’une réglementation stable sur la cryptographie

Alireza Managhebi, président du cluster des importateurs iraniens et représentants des sociétés étrangères (Association des importations), a exprimé des considérations concernant la réglementation cryptographique du pays en semaine, selon les médias locaux.

Il a souligné qu’un cadre restrictif stable pour les crypto-monnaies devrait être établi pour que les crypto-monnaies soient utilisées avec succès comme moyen de paiement pour les importations. Notant que la cryptographie peut être utile à cet égard sous la bonne infrastructure restrictive, Managhebi a déclaré :

Notre préoccupation principale et la plus vitale est que cette nouvelle méthodologie ne puisse pas être exploitée par certaines personnes.

“La principale question est de savoir si le gouvernement iranien a établi des règles strictes pour l’utilisation des crypto-monnaies qui ne seront pas modifiées avant plusieurs mois, et dans l’intervalle, les entreprises actives dans ce domaine numérique ne seront pas blessées”, a-t-il averti.

Managhebi a noté que le gouvernement de la République islamique d’Iran a récemment déclaré l’utilisation officielle de la crypto-monnaie pour payer les importations. Cependant, il a expliqué que l’affirmation selon laquelle cela pourrait en temps réel mettre fin à la domination du dollar en République islamique d’Iran n’est pas tout à fait correcte car le dollar et la crypto-monnaie ont chacun leur place sur le marché iranien.

Le responsable de l’association a déclaré :

Il est absolument nécessaire d’enseigner et de former des individus à utiliser cette nouvelle technologie en République islamique d’Iran, ainsi que des règles stables à cet égard.

Plus tôt ce mois-ci, Alireza Peymanpak, vice-ministre du ministère iranien du Commerce, des Mines et du Commerce et président de l’Organisation de promotion du commerce (TPO) du pays, même la première commande d’importation officielle a été passée avec succès avec la crypto-monnaie. “D’ici la fin du mois de septembre, l’utilisation de crypto-monnaies et de contrats intelligents sera généralisée dans le commerce extérieur avec les pays cibles”, a-t-il ajouté.

