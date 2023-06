L’Association internationale de boxe retirée de la reconnaissance du CIO

La reconnaissance de l’Association internationale de boxe (IBA) en tant qu’organisme mondial pour le sport a été retirée jeudi par le Comité international olympique (CIO), qui a ratifié une recommandation du conseil exécutif.

La session extraordinaire du CIO qui s’est tenue en ligne jeudi, a approuvé la recommandation par 69 voix contre une de retirer la reconnaissance de l’IBA pour ce que le CIO a déclaré être un échec à achever les réformes sur la gouvernance, les finances et les questions éthiques.

L’IBA avait qualifié la recommandation du conseil d’administration du CIO de « vraiment odieuse et purement politique » et avait tenté de la faire bloquer par un recours urgent auprès du Tribunal arbitral du sport, la plus haute juridiction sportive, qui a rejeté l’appel mardi.

Le CIO avait précédemment suspendu l’IBA en 2019 pour des questions de gouvernance, de financement, d’arbitrage et d’éthique et ne l’avait pas impliqué dans l’organisation des épreuves de boxe aux Jeux olympiques de Tokyo.

La boxe fait partie des JO de Paris 2024 mais les combats de qualification et la compétition sont gérés par le CIO et non par l’IBA, comme ce fut le cas à Tokyo.

D’autres problèmes, tels qu’un accord de sponsoring avec le géant russe de l’énergie Gazprom, qui a été résilié à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, ont encore compliqué la position de l’IBA, dirigée par l’homme d’affaires russe Umar Kremlev.

Les actions de l’IBA ont conduit à la création d’un groupe dissident appelé World Boxing et plusieurs pays ont quitté l’IBA pour rejoindre la nouvelle organisation.

